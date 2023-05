Eric en el live-action de ‘La sirenita’ es el nuevo galán de moda: ¿en dónde ha actuado antes?

El remake de acción real de La sirenita ha dividido opiniones desde antes de su estreno, pero si hay algo indiscutible es que la fama de sus protagonistas despuntó gracias a su actuación en esta película.

La talentosa Halle Bailey ha recibido mucha atención desde que se anunció que se encargaría de encarnar a la nueva Ariel, pero ahora también está en el foco su coprotagonista, Jonah Hauer-King.

La popularidad del actor británico que interpreta a Eric, el príncipe del que la heroína se enamora, se ha disparado desde el aterrizaje del largometraje y se ha convertido en el nuevo galán de moda.

No obstante, aunque se trata de un rostro fresco en la pantalla para muchos espectadores y la producción de Disney es su proyecto más importante hasta la fecha, el histrión no es ningún novato.

Jonah Hauer-King brilla como el príncipe Eric en la nueva versión de 'La sirenita' | (©Disney)

De hecho, el intérprete de 27 años de edad ya tiene más de un lustro robando suspiros y causando admiración por su trabajo actoral en numerosas producciones tanto para cine, televisión y teatro.

¿En dónde ha actuado antes Jonah Hauer-King, el Eric del live-action de La sirenita?

Jonah Andre Hauer-King nació el 30 de mayo de 1995 en Londres, Inglaterra. Su madre es una exproductora de teatro y terapeuta estadounidense y su padre es un restaurantero londinense.

En cuanto llegó a la adultez, Hauer-King decidió estudiar Teología en el St John’s College. No obstante, mientras cursaba sus estudios, comenzó a su carrera actoral en el teatro universitario.

Sus inicios sobre las tablas fueron en el escenario del Teatro ADC de la Universidad de Cambridge como protagonista del famoso musical Rent en su primer año. En su segundo año, encabezó Tribes.

Jonah Hauer-King tiene casi una década de trayectoria en las pantallas | Instagram: @jonahhauerking

Sin embargo, su gran debut en la escena teatral londinense fue en 2016, cuando se ganó un papel estelar en la obra The Entertainer junto a Kenneth Branagh y acaparó los titulares de la prensa local.

Su estreno en las pantallas, no obstante, lo tuvo dos años antes en el cortometraje The Maiden. Desde entonces, ha formado parte de 15 producciones cinematográficas, incluyendo La sirenita.

Su primer rol protagónico fue en la película The Last Photograph en 2017. También ha encabezado las cintas Ashes in the Snow (2018), Postcards from London (2018) y A Dog’s Way Home (2019).

Por otro lado, en el filme This Is the Night (2019) igualmente tuvo un rol principal y compartió créditos con reconocidas estrellas como Naomi Watts, Frank Grillo y Bobby Cannavale.

En la televisión, por otra parte, su primera aparición fue en 2017 dando vida a Paul Wilcox en la miniserie Regreso a Howards End. A partir de entonces, ha actuado en cuatro proyectos televisivos.

La serie más importante de su carrera hasta ahora es Mujercitas (2017), una producción de la BBC en donde encarnó a Laurie Laurence; mientras, la más reciente es El mundo en llamas (2019).

Actualmente, el licenciado en teología y estudios religiosos goza del mejor momento de su carrera por su rol como Eric, pero ya tiene varios proyectos en puerta para seguir conquistando Hollywood.

La sirenita está disponible en los cines del mundo desde el pasado 26 de mayo.