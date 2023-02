La Sirenita: Ariel y Úrsula se roban las miradas en nuevo avance de la cinta

Ariel provocó una gran ola en las redes sociales tras darse a conocer un pequeño avance de la película protagonizada por Halle Bailey y las comparaciones no se hicieron esperar. La Sirenita (The Little Mermaid), el live action en vivo del cineasta Rob Marshall, generó una serie de comentarios entre los internautas.

“Estoy muy emocionada de continuar la celebración de Disney 100 con esta nueva mirada a #TheLittleMermaid ¡solo 100 días hasta que llegue a los cines!”, dijo la protagonista.

“La Sirenita siempre debería haber sido negra”, “Aclaro que no he visto la original, por lo que no sé la historia, pero espero que demuestra esperanza en las reinvenciones de Disney”, “Halle Bailey hermosa como La Sirenita y su voz es maravillosa ¿Ustedes tienen fe en el proyecto?”, “La Sirenita va a ser toda mi personalidad”, comentaron algunos internautas.

Mmm… 🐙 se ríe más tenebroso Bart que está Ursula #TheLittleMermaid https://t.co/vxQshlEmxy pic.twitter.com/bfq3gXHSqg — La Madre Drag Tapatía (@BDvich) February 15, 2023

De qué trata

La Sirenita es la querida historia de Ariel, una bella y sirena joven y enérgica con sed de aventura. Ariel, la más joven de las hijas del rey Tritón y la más desafiante, anhela saber más sobre el mundo más allá del mar y, mientras visita la superficie, se enamora del apuesto príncipe Eric.

Si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel debe seguir su corazón. Ella hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida en la tierra, pero finalmente pone su vida y la corona de su padre en peligro.

La película está protagonizada por la cantante y actriz Halle Bailey como Ariel; Daveed Diggs como la voz de Sebastian; Jacob Tremblay como la voz de Flounder; Awkwafina (como la voz de Scuttle; Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric; Art Malik como Sir Grimsby; Noma Dumezweni como la reina Selina; Javier Bardem como el Rey Tritón; y Melissa McCarthy como Ursula.

El teaser mostró los primeros vistazos de Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric y Melissa McCarthy como Ursula.

¿Cuándo se estrenará La Sirenita en los cines?