“Se buscó un colágeno”: Nailea Norvind recibió críticas por su novio 17 años menor ¿Quién es?

Nailea Norvind se convirtió en tendencia luego de que compartiera una serie de fotografías a sus más de 150 mil seguidores, a su nuevo novio, con quien estaría compartiendo unos bellos momentos en la playa, mientras ella lucía un bikini negro que mostraba su cuidada figura.

Lo que destacó de las fotografías fue, la diferencia de edad que había entre la madre de la famosa actriz y cantante Tessa Ia y el chico con el que sale en las imágenes, tanto que algunos no evitaron hacer rudos comentarios al respecto: “Jajaja nada más porque se dieron un beso. Si no pensaría que son madre e hijo. O no???”, “Pensé que era el hijo sin afán”, “Le gustan más chavitos a usted doña Norvind?”.

Nailea Norvind y Patricio Mercades Instagram: @nailea_norvind (Instagram: @nailea_norvind)

Pero no todo fue ‘hate’, entre todos los comentarios también se asomaban felicitaciones y muestras de apoyo a la actriz, quien se ha mantenido en el ojo del público desde un par de días que compartió fotos con su nuevo amor. No solo ha sido Nailea Norvind quien se ha sometido a las críticas del público, pues hace no mucho, Galilea Montijo también fue vista con el modelo Isaac Moreno, originario de Tenerife, de 40 años.

También te podría interesar: Nailea Norvind sigue triunfando con sus productos en el mercado y estos son sus planes

¿Quién es el nuevo novio de Nailea Norvind?

Fue la revista TV Notas la que mostró más del nuevo romance que sostenía Nailea Norvind, mucho antes de que la actriz compartiera estas fotografías, pues fue en marzo cuando fue captada besando a su nueva conquista.

Se trata de Patricio Mercades, un argentino de 35 años, que según un informante de TV Notas se trataría de un fotógrafo y artista visual, quien ha mantenido una relación con Nailea Norvind desde principios de 2022.

Nailea Norvind, 52 años, estrena noviazgo con joven 17 años más joven. De acuerdo a los reportes, el afortunado galán se llama Patricio Mercades y tiene 35 años; una amiga cercana a Nailea Norvind señaló que el joven se dedicaría a la fotografía y a artes visuales. Info tvnotas pic.twitter.com/xCvmpY5W1o — Raúl Brindis (@raulbrindis) March 22, 2022

Aunque no está cien por ciento confirmado, se dice que la pareja se habría conocido gracias a un amigo en común, y que la chispa se dio gracias a los gustos que ambos comparten, como viajes, arte y cultura, pese a la diferencia de edad que existe entre ellos con 17 años.

La fuente, que habría dado estos detalles a la revista, también comentó que la pareja iba tan bien que, incluso, ya vivían juntos en un departamento que tiene la actriz.

También te podría interesar: Nailea Norvind tiene dos hijas que también son actrices: una estuvo en la telenovela ‘Rebelde’

Ellos fueron los ex amores de Nailea Norvind antes de Patricio Mercades

Nailea Norvind estuvo casada con Fernando González Parra de 1988 a 1997, donde tuvo a sus dos hijas fruto de esta relación, Tessa Ia (27) y Naian (31). Fue hasta 2010, que la actriz volvió a darse una nueva oportunidad en el amor con el cineasta Michele Franco, quien también era menor que ella, por 10 años, terminando su relación en 2015.

Hasta 2020, la actriz oficializó su amor con Jose Castañeda Lepov, terminando su romance a finales del mismo año, por lo que, la confirmación de su romance con Patricio Mercades, representaría a para ella la cuarta vez que vuelve a enamorarse.

También te podría interesar: A los 53, Nailea Norvind prueba que la sensualidad no está peleada con la edad y nos encanta