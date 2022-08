Nailea Norvind sigue adelante con su faceta como comerciante: ¿qué vende en el mercado?

Durante la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, la actriz mexicana Nailea Norvind decidió lanzarse como comerciante con la elaboración y venta de diversos productos naturales.

Al principio, la actriz vendía sus compuestos solo en las redes sociales, pero poco a poco fue haciendo crecer su negocio al llevar sus nutritivas creaciones a tianguis, mercados y bazares.

Su faceta empresarial la llevó a ser criticada y muchos incluso especularon que se dedicaba a la venta en mercados por falta de trabajo como actriz, una información que no tardó en desmentir.

Ahora, la estrella se encuentra de vuelta a los foros rodando su nueva telenovela desde hace meses, pero no por esto ha descuidado su emprendimiento, llamado Mi alimento sagrado.

Al contrario, mientras graba su nuevo proyecto como villana, la intérprete de 52 años sigue enfocada con su negocio, con el cual está comprometida y piensa seguir adelante.

Nailea Norvind y sus planes para sus productos orgánicos

Así lo dejó claro en una reciente entrevista a la revista TVyNovelas en donde habló sobre todos los detalles de su negocio y cuáles son sus planes con el mismo en la actualidad.

“Pienso continuar con mi empresa, definitivamente (…), aclarando que no son jugos, porque a veces la gente cree que lo son, y tampoco son aguas, son productos fermentados”, explicó. “Me dedico a la fermentación”.

Por otro lado, la famosa señaló que este tipo de productos son “muy buenos para la salud, para que tu sistema digestivo funcione de la mejor manera”.

Además, apuntó que ingerirlos es “una buena forma de evitar el consumo de medicamentos”.

“Yo procuro no tomar químicos, también recomiendo evitar ese tipo de cosas, es mi manera de aportar a la sociedad en este paso por la vida”, aseveró.

Sin embargo, aunque este negocio le apasiona y ya distribuye sus productos a pequeñas tiendas, a la estrella y empresaria no le “interesa mucho crecer tanto”.

“Lo interesante de un negocio como este es que es muy orgánico, van multiplicándose mis búlgaros, y conforme ellos crecen, me obligan a mí a crecer”, indicó.

“Así empezó esto, en realidad son como mis hijitos, que no puedo permitir que se mueran y les tengo que seguir dando alimento. Y luego tengo que encontrar el espacio para el alimento”, dijo.

Asimismo, destapó que este era uno de los motivos por los que comenzó su negocio.

“En verdad, esa es una de las razones por las cuales terminó generándose el negocio, a diferencia de que creyeran o supongan, sin ni siquiera investigar, que uno está necesitando sobrevivir”, agregó.

De igual forma, enfatizó: “Todos estamos sobreviviendo en esta vida, pero más que nada es una parte que me fascina; sin embargo, no quiero que me abrumen”.

“No quiero llegar a ser como el refresco de cola más famoso del mundo”, precisó, dejando claro que hace todo por placer y no por necesidad ni ambición en el rubro.

Te puede interesar: De Violeta Isfel a Nailea Norvind: famosos que pausaron su carrera y terminaron en trabajos normales

¿Qué vende Nailea Norvind?

Durante la charla, Norvind contó que ha sido muy “comodina” con la venta de sus productos pues físicamente solo lo ha hecho en “las áreas donde sé que voy a estar transitando y cuando he estado fuera de la República y me contratan”.

“En realidad, me presento y puedo compartir más de mis productos en esos estados. Entonces me fascina, porque siempre me mantiene en contacto con la gente”, comentó.

En cuanto a los productos que vende, la madre de dos afirmó que en su propuesta “sólo hay delicias orgánicas, sin aditivos ni conservadores ni pesticidas. Directo de la tierra a tu casa con amor”.

De acuerdo al medio, la artista con más de 150 mil seguidores en Instagram ha elaborado “probióticos vivos a partir de la fermentación de la leche y el agua con piloncillo”.

Así como también power balls de cacao o de nuez y polvorones tradicionales, hechos con componentes orgánicos.

De acuerdo a la revista, otros de sus productos son:

Elixir de cacao

Dicho elixir se trata de un fermento creado con microrganismos y tiene muchos beneficios.

Según el medio, está elaborado con tíbicos, bacterias benéficas y levaduras que generan diferentes especies de pre y probióticos sin emplear lácteos o productos procedentes de animales.

Elixir de vainilla

Este se trata de un kéfir de agua que funciona como un desintoxicante natural. Entre sus bondades, se encuentra el fortalecimiento de los sistemas inmune, nervioso y digestivo.

Igualmente, ayuda a la flora intestinal, disminuye la inflamación gastrointestinal y contribuye a una mejor asimilación de los nutrimentos, explica la publicación.

Búlgaros

Por último, están sus búlgaros. Estos son una gran fuente de proteínas, por lo que facilita una sensación de saciedad.

También es un probiótico que refuerza el sistema inmune y ayuda a las bacterias buenas en el tracto gastrointestinal.

“Toda mi vida ha sido transparente en cuanto a mi estilo de alimentación orgánica. Siempre he priorizado un estilo de vida basado en el bienestar integral, desde la práctica de yoga hasta mi alimentación, y prácticas de consumo a partir de opciones conscientes”, manifestó.

“Mientras lo que consumimos sea más directo de lo que nos brinda la naturaleza, obtenemos más beneficios. La satisfacción de poder dar y recibir bienestar es un modo de vida”, expresó.

Nailea, de vuelta a las novelas con Vencer la ausencia

Ahora, con su negocio encaminado, Nailea Norvind regresó a los melodramas luego de ser invitada por la productora Rosy Ocampo a antagonizar la recién estrenada producción Vencer la ausencia.

“Me resultó un reto muy hermoso porque no hay nada que me halague más que poder ayudarles a contar lo que ellos necesitan reflejar en pantalla”, manifestó sobre interpretar a la villana Flavia.

“Agradezco que hayan confiado en mí, y no me queda nada más que sentirme con la absoluta libertad de aportar, de jugar y de darles algo que nadie más pueda ofrecerles”, finalizó.