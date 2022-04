Nailea Norvind ahora cosecha vegetales y prueba que no hay nada indigno en tener un trabajo común

Nailea Norvind se ha consagrado como una de las actrices más importantes de la pantalla mexicana por su trabajo en cine, teatro y televisión.

Ella ha sido parte de producciones como “Quinceañera” (1987-1988), “Preciosa” (1998), “Abrázame muy fuerte” (2000-2001), “Amigas y rivales” (2001), “Mujer de madera” (2004-2005), “Rebelde” (2005), “La candidata” (2016-2017) y más. Sus trabajos más recientes fueron en “Cuna de lobos” (2019) y “Amarres” (2021). También ha hecho cine, participando en cintas como “La otra familia” (2011), “El club de los idealistas” (2020) y “Después de Lucía” (2012), al lado de su hija, Tessa Ía.

Aunque la actriz tiene pensado volver a la pantalla con la telenovela “Vencer la ausencia”, de la productora Rosy Ocampo, sigue muy comprometida con hacer crecer su emprendimiento.

La crisis derivada de la pandemia de coronavirus causó estragos a todos, incluyendo a las famosas que se vieron obligadas a buscar formas de generar ingresos y salir adelante.

En este tiempo conocimos las historias de Violeta Isfel, Allisson Lozz y Ana Patricia Rojo, quienes encontraron una forma de subsistir entre negocios de venta por catálogo o emprendimientos de comida.

Es así como Nailea se unió a esa lista de actrices que han demostrado que no hay trabajo indigno cuando de salir adelante honradamente se trata.

En agosto se dio a conocer que la estrella de Sr. Ávila vende distintos productos naturistas por medio de redes sociales o en un tianguis.

Nailea ha demostrado ser una mujer muy dedicada y trabajadora que no se queda de brazos cruzados. Gracias a su esfuerzo, está haciendo crecer su propia marcada llamada “Mi alimento sagrado”; con la cual ha sido captada vendiendo en el tianguis en diversas ocasiones.

Ahora, la estrella de las telenovelas compartió una serie de imágenes en las que podemos ser testigos de su recorrido para aprender a cosechar y así obtener sus propios productos para su negocio.

Nailea Novindx La actriz vivió una gran experiencia en Xochimilco con unas clases de cosecha

Según reveló en su cuenta de Instagam, ella está aprendiendo a sembrar y cuidar varios tipos de vegetales de modo que ella misma pueda producir lo que se vende.

Y es que todo lo que ofrece son productos 100% orgánicos, sin aditivos, conservadores ni pesticidas, según se lee en la cuenta oficial de su emprendimiento. “Directo de la tierra a tu casa con amor”, describe “Mi alimento sagrado”.

“Toda mi vida ha sido transparente en cuanto a mi estilo de alimentación orgánica. Siempre he priorizado un estilo de vida basado en el bienestar integral, desde la práctica de yoga hasta mi alimentación y prácticas de consumo, a partir de opciones conscientes. Mientras lo que consumimos sea más directo de lo que nos brinda la naturaleza, obtenemos más beneficios”, se le en la pagina web.

Entre los productos destacados que vende hay jabones exfoliantes, infusiones florales, destilados, pan dulce y búlgaros y con cada cosa nueva que aprende, va sumando experiencias al catálogo.

Nailea Norvind El negocio de Nailea Norvind está dando frutos gracias a su gran esfuerzo

Las críticas no se hacen de esperar pero mientras que el mundo cuestiona y lanza opiniones no solicitadas a las famosas que encuentran formas de generar ganancias lejos de los reflectores, ellas siguen con la cabeza en alto, dispuestas a enfrentar lo que se venga. Y es que saben mejor que nadie que la fama no es garantía de nada por lo que deben esforzarse y mantenerse firmes para lograr sus objetivos.