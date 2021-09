Famosas mexicanas que se alejaron de la pantalla y triunfan con trabajos comunes

La situación económica no está siendo para todos, especialmente con los estragos derivados de la pandemia de Covid-19. Incluso para algunas famosas el trabajo se ha visto afectado, obligándolos a buscar formas de generar ingresos y salir adelante.

Muchas dieron a conocer que decidieron emprender sus propios negocios, alegando que no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados. Y aunque los fans se han dedicado a apoyarlas, no faltan aquellos que sólo critican y las minimizan por tener trabajos comunes.

Por supuesto ellas no se dejan de nadie y si algo nos han enseñado es que lo que hacen no menos digno ni les resta valor, ¡al contrario!

En agosto se dio a conocer que la actriz de Sr. Ávila vende distintos productos naturistas por medio de redes sociales o en un tianguis.

Nailea se ha consagrado como una de las figuras más importantes de la pantalla mexicana, protagonizando importantes series, telenovelas, películas y obras de teatro. A pesar de esto, la pandemia la mantuvo alejada del medio, razón por la que se aventuró a comercializar.

A principios de 2020, Violeta Isfel dio a conocer que se vio en la necesidad de abrir su propio negocio de comida, aprovechando los conocimientos que tiene en la cocina y el apoyo de su familia.

La actriz compartió el proceso que vivió para abrir Isfelburguers, negocio que inició en su casa y que posteriormente llevó a un local propio. Ahora ha logrado expandirse en diferentes puntos de la ciudad.

Muchos la criticaron pero ella demostró que está dispuesta a triunfar para salir adelante y darle lo mejor a su hijo.

La protagonista de Al diablo con los guapos, Allison Lozz, decidió alejarse de la pantalla hace un tiempo sin embargo, los fans siguen teniendo un gran cariño por ella. Con su carisma y belleza, la actriz ha conquistado en redes sociales ne donde también ha compartido a lo que se dedica ahora.

Lozz aseguró que se encuentra bien, disfrutando de su vida y haciendo crecer su negocio.

“Soy mi propia jefa. Nadie me trata mal ni me levanta la voz. Tengo un negocio que, además de pagarme mucho más de lo que nunca gané en ya saben donde, me permite cuidar mi salud, me permite enfermarme a gusto, me permite estar mucho más con mi familia y sobre todo me permite dedicarle tiempo a mi espiritualidad y a mi Dios Jehová”, escribió Allison.