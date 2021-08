Thalía sorprende a los fans luciendo como en sus mejores tiempos

Thalía es sin duda una de las estrellas mexicanas más queridas y aplaudidas por su voz y su belleza. Ahora que cumplió 50 años de edad, la intérprete de “Arrasando” dejó claro que se conserva como en sus mejores tiempos.

No sólo tiene una figura envidiable sino también ha sabido renovar su estilo y mantener una actitud enérgica y positiva.

Thalía sorprendió a los fans con una sesión de fotos para la revista Caras en las que muchos destacaron que los años no pasan por ella y que se ve mejor que nunca.

“¡Estoy feliz de festejar mi cumpleaños con mis amigos de CARAS! ¡No se pueden perder esta edición conmigo en la portada! ¡Ustedes creían saberlo todo de mí! ¡Pero no! Van a encontrar tantas sorpresas en esta edición tan especial. ¡Cuando lean la entrevista, me cuentan qué les pareció!”, escribió la cantante en una publicación.

Las mujeres siempre estamos atadas a un sin fin de estándares sobre cómo deberíamos comportar y vernos para ser aceptadas pero durante su celebración de cumpleaños, Thalía lanzó poderosos mensajes sobre dejar de darle gusto a los demás.

“A la Thalía de hace 25 años le diría ‘relájate cañón’ porque vivía estresada y angustiada por lo que otras personas pensaban de ella”, se lee en una de las imágenes.

Con el paso de los años, Thalía se ha mantenido como una de la máximas exponentes latinas de la industria. Sin embargo, también ha sido blanco de críticas y burlas por “querer negar su edad” o no comportarse como tal.

“No me molesta que me digan cincuentona porque llevo años que no vivo mi vida en números. No me interesa el vivir en eso. Estoy feliz por estar en esta etapa de mi vida con tanta alegría, con salud, con los míos, haciendo lo que amo que es entretener a mi gente”.

Es bien sabido que Thalía siempre se ha dedicado a cuidar su figura e incluso ha llegado a compartir sus rutinas de ejercicio y secretos de belleza.

En los últimos años, la cantante se ha dejado ver en su faceta más bromista, uniéndose a las tendencias de Instagram y Tik Tok para atraer a las generaciones más jóvenes.

Tan sólo hay que recordar aquel video en el que dejó ver su felicidad con su outfit de flecos rosas mientras decía “¿me oyen?, ¿me escuchan?”. El momento causó tanta diversión que terminó convirtiéndose en un viral musical con el que la gente imitó a la cantante.

Siempre sonriente y con un look nuevo, no cabe duda que reafirma su lugar en la cima. Además, ha demostrado que las mujeres no tenemos que tenerle miedo a la edad pues siempre podemos explorar nuevos estilos y reír de la vida.

Dejemos de creer que tenemos que cumplir con expectativas ajenas, que somos un objeto que se puede clasificar o que nuestras acciones nos definen como damas o no. Es momento de romper con la idea de que tenemos “fecha de caducidad” y comencemos a hacer lo que nos hace felices.

“Aprendamos a ser más prudentes antes de hablar y no “respetar a la mujer” solamente de dientes para afuera. Son tiempos de cambio y de un cambio acelerado e imparable en el cual todas estamos de pie, hombro con hombro, mano con mano en esta unión imparable”.

