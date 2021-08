Famosas mexicanas que han demostrado que los 40 son los nuevos 20

Las mujeres siempre hemos estado bajo la constante presión de vernos perfectas. La sociedad se ha encargado de imponer estándares poco reales en torno a nuestro cuerpo, haciéndonos creer que tenemos “fecha de caducidad”.

Nos bombardean constantemente con presiones sobre recurrir al botox, la cirugía plástica y hasta esas píldoras “mágicas” para adelgaza todo con tal de vernos “rejuvenecidas”.

No es de extrañar que cuando una llega a los 40 no se sienta muy bien consigo misma y se pregunten si podrían ser mejores.

Por fortuna, cada vez más famosas están alzando la voz para cambiar las reglas del juego. A través de sus redes sociales y gran alcance, han dado lecciones de aceptación y de cómo ignorar las críticas.

Ellas llegaron a los 40 y han demostrado que la edad no es un obstáculo para sentirnos bellas, usar bikini, vestidos entallados o alcanzar nuevas metas. ¡Todo es posible! La clave está en dejar de buscar darle gusto a los demás.

Ana Layevska, 39 años

La actriz ha sido una de las favoritas de la pantalla chica mexicana gracias a su participación en telenovelas juveniles como Primer amor… A Mil Por Hora. Ella tiene toda una preparación artística que le ha abierto las puertas a proyectos importantes, incluyendo películas para Netflix.

Recientemente la actriz de origen ruso sorprendió a todos al compartir una fotografía en bikini. Ana está por cumplir 40 años pero en su mente no existen barreras que digan cómo debe vestir o verse ahora que “cruzó” ese línea de la edad.

Vanessa Guzmán, 45 años

La actriz Vanessa Guzmán dio mucho de qué hablar luego de ganar el certamen Vallarta Body Fit. Lejos de aplaudir ese logro, la gente se dedicó a señalar su transformación física como “poco estética” y “poco femenina”.

Guzmán, quien representó a México en el certámen de Miss Universo 1995, no le dio importancia a las críticas pues para ella su cuerpo representa años de trabajo duro. Actualmente cuenta con una certificación de entrenadora personal en Estados Unidos y está enfocada en su marca BFF (Beauty Fitness and Fashion) by Vanessa Guzmán.

Instagram

“Muchas veces me han escrito que yo por ser famosa debo aceptar las críticas; pero no, hay que respetar. A mí la verdad se me resbala lo que digan y no me quita el sueño”, expresó.

Ludwika Paleta

En varias ocasiones la actriz ha compartido imágenes en las que pareciera que el tiempo no pasa sobre ella. A sus 42 años, Ludwika ha demostrado que un estilo de vida saludable y la práctica de amor propio te llenan de un brillo único.

Para Ludwika no hay edad para hacer lo que te hace feliz y sus 40s han sido la oportunidad perfecta para viajar, consentirse y disfrutar de la vida sin prejuicios

@Ludwika_paleta

Érika Zaba, 43 años

La integrante de OV7 siempre ha compartido su vida personal con sus fans, incluyendo todo el proceso que vivió para convertirse en madre a los 40 años. Tras una pausa en su carrera y tratamientos de fertilidad asistida, finalmente dio la bienvenida a Emiliano en 2019. La maternidad sin duda le sienta de maravilla.

Además, los años de entrega en el escenario y la vida saludable que lleva le han ayudado a mantenerse en forma. Érica ha demostrado que puedes seguir divirtiéndote como cuando tenías 20, prueba de ella es su canal de Youtube en el que derrocha buena energía.

Más de este tema

Atletas mexicanas nos enseñan que el éxito está en superar lo que te dijeron imposible

Famosas mexicanas que han demostrado que no tienen que darle gusto a nadie con su físico

Famosas que nos recuerdan por qué debemos romper la idea de tener un “cuerpo de bikini”

Te recomendamos en video