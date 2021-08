Atletas mexicanas nos enseñan que el éxito está en superar lo que te dijeron imposible

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sin duda han estado llenos de emociones gracias a la entrega de los atletas que han competido en las diferentes disciplinas a lo largo de los días.

Las mujeres han sido clave en esta entrega de la justa deportiva ya que con su participación han dejado claro que pueden ser tan fuertes y exitosas como los hombres.

Las atletas mexicanas han dado grandes sorpresas y a pesar de que el país no ha dado los resultados que todos esperaban en el medallero, hemos tenido grandes lecciones de fuerza y superación.

Todos queremos ver caer medallas pero pocos toman en cuenta el esfuerzo y trabajo que hay detrás. Y es que aún en medio de la polémica histórica que siempre ha existido con respecto a los apoyos que se les da a los deportistas, las mexicanas han demostrado que el éxito no sólo está en los reconocimientos.

Ellas siempre han demostrado que se puede llegar lejos y prueba de ello son los récords que han roto en sus disciplinas.

Las competidoras de nado sincronizado dejaron a todos boquiabiertos con su participación en Tokio 2020. Ellas no sólo se colaron entre las mejores a nivel internacional sino que es la primera vez que México compite en una final en esa disciplina.

La gimnasta se ha convertido en una digna representante de las mujeres y de México. Es la primera mexicana en lograr un podio en una competencia de salto de caballo. Para ella no sólo se trata de ganar medallas sino de superarse constantemente. En 2016 Alexa fue criticada por “no tener” la estética del resto de las gimnastas pero eso jamás la ha detenido y sin importar lo que el resto opine, entrena día con día para cumplir sus sueños.

“Al final de cuentas lo estoy haciendo por mí, realmente es mi sueño, son mis metas, el sentir esa presión externa no va porque no estoy tratando de demostrar nada a nadie más que a mí misma” .

La mexicana terminó en el octavo peldaño en la final de la gimnasia de trampolín en Tokio 2020. Lejos de ser una derrota, fue un enorme triunfo ya que se convirtió en la primera mexicana en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos.

La mexicana obtuvo el bronce en halterofilia en la categoría de los 76 kilogramos. Fuentes levantó 245 kilogramos, haciendo historia en esta disciplina en México pues hacía 20 años que no caía una medalla.

La atleta no tuvo un camino fácil rumbo a estos Juegos Olímpicos pues su propio equipo de trabajo estuvo a punto de dejarla fuera por considerarla “gorda”. Por fortuna las autoridades intervinieron, devolviéndole su pase.

“Si recibo un comentario que me quisiera bajar la autoestima, no lo pueden lograr porque estoy bien clara en lo que quiero, y no me afecta en lo más mínimo”, dijo.