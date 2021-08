Atletas que han enfrentado las criticas más crueles por su físico y han triunfado

Las atletas han dado poderosas muestras de entrega, fuerza, trabajo en equipo y convicción en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su participación en la justa deportiva ha representado un cambio necesario en la historia ya que han sido varias las ocasiones en las que han protestado en contra de las injusticias.

Si de algo debemos estar orgullosas también es de la muestra que están dando sobre la diversidad de los cuerpos, en la que ni la talla ni la forma definen el valor.

Durante años, se ha resaltado el físico de las atletas pero no en un sentido de admiración ante la dedicación sino porque buscan aquellos cuerpos que atrapen miradas y vendan.

Esto ha hecho que varias deportistas que no cumplen con esos estándares de “cuerpo perfecto” sean blanco de burlas y críticas.

Hoy las atletas están rompiendo con esa idea absurda sobre tener cierto tipo de cuerpo para triunfar.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, las atletas nos están dando grandes lecciones sobre los diferentes cuerpos que existen y que ninguna talla o forma definen qué tan lejos pueden llegar.

Alexa Moreno

La gimnasta mexicana, no ha tenido un camino fácil pues los prejuicios de la sociedad la han convertido en blanco de críticas y burlas por su cuerpo robusto. Y es que no falta aquellos que se encargan de “recordarle” que no tiene una figura “estética” como el resto de las gimnastas.

¡GRAN TRABAJO DE LA MEXICANA!🇲🇽🤩@alexa_moreno_mx dio su mejor esfuerzo en la final de salto de caballo en #Tokyo2020 🤸🏽‍♀️Se quedó con el cuarto lugar de la competencia tras sumar 14.716 puntos en estos #JuegosOlimpicos, a solo .17 del tercer puesto🙌🏽#VamosConTokyo pic.twitter.com/YBL30mvIAB — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 1, 2021

Tras su primera participación en los Juegos Olímpicos de Rio, en 2016, los memes de Alexa inundaron las redes sociales. Sin embargo, ella nunca se dejó y demostró su fortaleza al obtener la medalla de bronce. Hoy su espíritu se mantiene inquebrantable y aunque no ganó medalla en Tokio 2019, rompió récords y se ganó la admiración y respeto de todos a ivel internacional.

Aremi Fuentes

La mexicana se convirtió en una de las ganadoras inesperadas de la halterofilia en la categoría de los 76 kilogramos. Fuentes levantó 245 kilogramos, obteniendo la medalla de bronce, con lo que hizo historia en esta disciplina en México.

El camino a Tokio 2020 estuvo lleno de retos y prejuicios, incluso al interior de su propia federación,que casi la deja fuera. Aremi estuvo dentro de las primeras cinco clasificadas a nivel mundial, Rosalio Antonio Alvarado, presidente de la Federación Mexicana de Halterofilia, optó por dejarla fuera del Campeonato Panamericano de Halterismo, en Guatemala, celebrado en abril de 2019. La justificación fue que “se veía gorda”. Tras la intervención de la CONADE, obtuvo su pase a la justa deportiva. Hoy, ese bronce es prueba de su fortaleza.

“Si recibo un comentario que me quisiera bajar la autoestima, no lo pueden lograr porque estoy bien clara en lo que quiero, y no me afecta en lo más mínimo”, dijo.

Simone Biles

La campeona mundial ha hablado del constante escrutinio que recibe sobre su apariencia. Entre quienes la critican por su color de piel y su complexión, Simone está consciente que mucho se debe a la cultura tóxica dentro de la gimnasia y cómo eso debe parar.

Simone Biles no es de este planeta. pic.twitter.com/Vn3cPGDAwk — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) July 26, 2021

“He terminado de competir contra los estándares de belleza y la cultura tóxica del trolling cuando los demás sienten que sus expectativas no se cumplen … porque nadie debería decirte ni a ti ni a mí cómo debería o no ser la belleza”, escribió en una publicación de 2020.

Laurel Hubbard

En medio de la lucha por la inclusión, Laurel Hubbard marcó un parteaguas en los Juegos Olímpicos al convertirse en la primer atleta transgénero en competir en halterofilia.

PARA LA HISTORIA | Laurel Hubbard, a los 43 años, se convirtió en la primera atleta trans en competir en los #JuegosOlímpicos



Quedó eliminada en Levantamiento de Pesas, pero su nombre quedará grabado en los libros. 🏋️#Tokyo2020 | #TOKIOenDEPORTVpic.twitter.com/vNBh9EJUhK — DEPORTV (@canaldeportv) August 2, 2021

Hubbard participó en la división de más de 87 kilos de la halterofilia femenil. Por supuesto fue muy criticada por quienes consideran que no debería estar ahí pero aunque no pasó a la final, con su participación calló a muchos e hizo historia.

“A medida que avanzamos hacia un mundo más tolerante, la gente se está dando cuenta de que las personas como yo son, simplemente personas”

