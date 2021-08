Atletas que nos dieron una valiosa lección sobre no dejarse vencer tras caer

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han estado llenos de emociones y momentos que quedarán registrados en la historia.

Las mujeres sin duda han sido parte fundamental en la justa deportiva y su participación ha adquirido un significado aún más importante entre declaraciones poderosas y triunfos inesperados.

Si algo nos han enseñado es que no se dejan vencer frente a la adversidad y que con cada caída llega una oportunidad para volver a levantarse y triunfar.

A lo largo de la historia las mujeres han luchado incansablemente por derribar las barreras de género en el mundo del deporte y así demostrar que no existe tal cosa como el sexo débil.

Las atletas han dado poderosas muestras de entrega, fuerza, trabajo en equipo y convicción en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sifan Hassan

La representante de Países Bajos dio una de las muestras más impresionantes de fuerza y determinación en la competencia por las medallas. Durante la serie 2 de los 1500 femeninos, Hassan tropezó de forma inesperada con la keniana Edinah Jebitok justo después de escucharse la campana de la última vuelta.

Aunque intentó esquivarla con un salto, no pudo, quedando tumbada en el suelo mientras el resto las rebasaba. En cuestión de segundos, Hassan se puso de pie y regresó a la contienda acelerando al doble. Fue así como frente a los ojos del mundo y contra todo pronóstico, llegó a la meta en primer lugar.

Yulimar Rojas

La venezolana se ha convertido en una inspiración para su país y el resto del mundo. Desde niña se enfrentó a la falta de oportunidades en el deporte pero luchó hasta colarse en competencias internacionales de triple salto.

En 2018, la deportista sufrió una lesión en la rodilla que amenazó su carrera pero su espíritu y resistencia la llevó a sanar y prepararse para Tokio 2020. Hoy, Yurimar ha roto un récord olímpico mundial y se convirtió en la primer mujer venezolana en ganar una medalla de oro en dicha disciplina.

Aremi Fuentes

La mexicana consiguió una medalla de bronce en halterofilia en la categoría de los 76 kilogramos. Fuentes levantó 245 kilogramos, asegurando un lugar en el podio y en la historia de esta disciplina en México. Pero para esta atleta olímpica, el camino a Tokio 2020 estuvo lleno de retos y prejuicios, incluso al interior de su propia federación, que casi la deja fuera.

A pesar de que estuvo dentro de las primeras cinco clasificadas a nivel mundial, Rosalio Antonio Alvarado, presidente de la Federación Mexicana de Halterofilia, optó por dejarla fuera del Campeonato Panamericano de Halterismo, en Guatemala, celebrado en abril de 2019. La justificación fue que “se veía gorda”. Tras la intervención de la CONADE, obtuvo su pase a la justa deportiva. Hoy, ese bronce es prueba de su fortaleza.

“Si recibo un comentario que me quisiera bajar la autoestima, no lo pueden lograr porque estoy bien clara en lo que quiero, y no me afecta en lo más mínimo”, dijo.

