De maltratos a vivir como princesa: el lujoso castillo donde Tina Turner vivió sus últimos días

La legendaria cantante Anna Mae Bullock, ‘Tina Turner’, falleció el pasado 24 de mayo en su residencia de Zúrich, Suiza, donde vivía junto a su esposo Erwin Bach, teniendo la paz que por mucho tiempo tardó en encontrar tras vivir algunos de los momentos más oscuros junto a su entonces esposo, el pionero del rock n’ roll, Ike Turner.

Crueles tratos, golpes, violaciones e insultos, Tina Turner sufrió mucho durante su matrimonio con el también músico, que duró de 1986 a 1978, donde, luego de tomar valor y responder a Ike cómo él lo hizo, huyó para siempre de su tormentosa relación, para no volver a dirigirle la palabra y ganar una batalla legal por el nombre de la cantante, pues fue su esposo quien en su momento se lo dio.

Tina Turner Patrick Riviere/Getty Images (Patrick Riviere/Getty Images)

La calma comenzó a encontrarla tiempo después, pero las tragedias no pararon de suceder, sorprendiéndola en 2018, con el fallecimiento de su primogénito Craig Raymond, a causa de un suicidio, luego de haber sido encontrado con una herida de bala; y en 2022, la partida de su otro hijo, Ronnie Turner, quien fue diagnosticado con cáncer.

Encontró una segunda oportunidad en el amor con Erwin Bach

Un año antes de conocer a quien sería el amor de su vida cuando tenía 46 años, la ganadora de ocho premios Grammy comentó: “Jamás he tenido una relación sentimental que fuera genuina. Ni una”, y añadió “Me han roto el corazón millones de veces. ¿Por qué nadie puede ver belleza en la mujer que soy”. Más tarde conocería al empresario Erwin Bach quien, en su profundo amor, fue el donador de un riñon para la legendaria cantante nacida el 26 de noviembre de 1939.

La pareja, 16 años menor que la cantante, se trataba de un empresario de la industria musical que dirige EMI, la casa discográfica de bandas como Queen, Pink Floyd, Radiohead y Paul McCartney.

Ambos encontraron en cada uno el amor que tanto habían buscado, un romance maduro que se selló en 2013 con una boda y posteriormente, su mudanza a un castillo en Suiza donde comentó: “Entonces me subí al avión, respiré hondo y dije: ‘Se acabó’, pero me alegro de que haya terminado. Estaba cansada de cantar y hacer felices a todos. Eso es en realidad lo que siempre he hecho en mi vida”. Esto lo comentó luego de concluir su gira por el 50 aniversario de su carrera.

Tina Turner encontró la paz en un castillo de Zúrich, Suiza

Tras vivir una tormentosa vida, donde la mezcla de su potente voz se unía a los maltratos de su anterior marido, no solo encontró la paz en Suiza y el amor en Erwin Bach, también se mostró como una fiel creyente de budismo.

Tras la dura noticia de la pérdida de una leyenda en la música, el portón de su castillo se ha llenado de flores, veladoras y mensajes de condolencias hacia Tina Turner, un lugar que brillaba con una placa colocada afuera donde se leía: “Antes de las 12 no llamen al timbre ni hagan entregas, gracias”. lo que confirmaba su estilo de vida pacífica.

Este enorme lugar, con más de 100 años de historia, cuenta con 24 mil metros cuadrados y costó alrededor de 76 millones de dólares, teniendo como vecino a nada más y nada menos que Roger Federer.

La propiedad cuenta con una hermosa vista al lago que quizá era una de sus cosas favoritas, pues, comentó Tina Turner: “Aquí me siento como en casa. Si estoy en el lago de Zúrich, en la casa que tengo, me siento serena. Realmente tengo todo aquí”. El castillo también cuenta con 10 edificaciones, un estanque, piscina y es atravesada por un riachuelo.