El infierno que vivió Tina Turner durante su matrimonio con Ike Turner

Durante el día de hoy se dio a conocer la muerte de la cantante Tina Turner a sus 83 años mientras se encontraba en su hogar en Suiza.

Tina Turner se divorció de Ike Turner en 1976, cuando tenía 39 años. Los maltratos iniciaron desde la noche de bodas de la pareja en 1962, cuando la llevó a un prostíbulo.

Según contó Turner en sus memorias, a las que nombró Yo, Tina, una autobiografía de 1986, Ike llegó a arrojarle café hirviendo a la cara, lo que le provocó quemaduras de segundo grado. “Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía notar el sabor de la sangre a través de mi garganta. Me rompió la mandíbula. Y no podía recordar lo que era no estar con los ojos amoratados”.

Tina también contó que llegó a ser silenciada y ninguneada por la industria del entretenimiento después de haber pedido el divorcio de Ike Turner tras después de que este le dio una golpiza en Las Vegas que la llevó a huir.

Después de este episodio, la cantante tardó siete años en en volver a encontrar el éxito en su carrera y vender millones de discos gracias a la ayuda de Cher en 1977, quien la invitaba a su show y David Bowie en 1983, esto cuando el músico decidió anular la fiesta de presentación de su nuevo álbum, Let’s Dance, y decirle a todos los directivos de su discográfica que prefería ir a un concierto de su cantante favorita en el Ritz, era Tina.

Victorias de Tina Turner tras su divorcio

La intérprete consiguió conservar su nombre y quedarse con dos coches (jaguars). Los cuatro hijos de Ike –dos de la pareja y dos de la anterior esposa de Ike– se quedaron, en un principio, con su padre. “No tenía casa y me pasé dos meses de casa en casa de amigos. Mientras los dueños estaban fuera, les limpiaba su hogar de arriba a abajo. Prefería ser la criada de cualquiera antes que la esposa de Ike Turner. Esa era mi actitud”, dijo la cantante tiempo después.

Cuando Turner pudo conseguir donde vivir junto a sus hijos, según contó, “los matones de Ike Turner la acosaban y en más de una ocasión tuvo que dormir en un armario por el miedo a que la mataran o llamar a la policía para que los echaran de su propiedad”.

Tina e Ike Turner

Además, durante una esa época, iba con una pistola encima a todas partes. “era como una amenaza constante, como si él me estuviese diciendo ‘te veré pronto, vendrás rogando por tu antigua vida’”..

Por su parte Ike Turner también habló de los maltratos hacía su pareja en una entrevista a Spin donde trató de normalizar el maltrato. “Sí, le pegaba a Tina, pero no lo hacía más de lo que de la media le pega cualquier hombre a su mujer. La verdad es que nuestra vida no era tan distinta del vecino de al lado”.

La cantante estadounidense Tina Turner falleció a la edad de 83 años.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana”, lee el comunicado publicado en sus redes sociales.

“Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos”, concluye.

Tina Turner, fue una imparable cantante y artista que se asoció con su esposo Ike Turner para una carrera llena de éxitos y presentaciones en vivo en las décadas de 1960 y 1970 y sobrevivió a su terrible matrimonio para triunfar en la edad adulta con la canción que encabezó todas las listas de éxitos “What’s Love Got to Do With It”.

Turner falleció el martes en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras padecer una larga enfermedad, de acuerdo con su representante. Adquirió la ciudadanía suiza hace una década.

Pocas estrellas llegaron tan lejos como ella. Nació como Anna Mae Bullock en un hospital de una región segregada de Tennessee y pasó sus últimos años en una residencia de más de 24,000 metros cuadrados (260,000 pies cuadrados) en Lago Zúrich, y superó muchos obstáculos.

Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y en la ruina financiera por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí sola cuando estaba en sus 40 años, en un momento en el que la mayoría de sus colegas ya iban cuesta abajo, y siguió siendo la principal atracción para quienes buscaban acudir a conciertos muchos años después.