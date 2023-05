“Y que soporte”: la abogada de Shakira respondió al enojo de Piqué por video de ‘Acróstico’

Shakira / Gerard Piqué You Tube: SHAKIRA / BZRP Music Sesions

El lunes 15 de mayo, Shakira volvió a hacer historia en la música, cuando reveló el videoclip oficial para su nueva canción titulada ‘Acróstico’ misma que escribió con un viejo conocido que, de hecho, colaboró en otro de sus grandes temas ‘Antología’.

Se trató de, nada más y nada menos, que Luis Fernando Ochoa, con quien compartió una fotografía el 31 de enero y desató teorías de los fanáticos, quienes comenzaron a asegurar que la cantante estaba adentrándose en una de sus épocas de oro, cuando las baladas románticas se convirtieron en un sello de la colombiana.

Shakira y Luis fernando Ochoa

Pero más allá de la propia composición, Shakira sorprendió a todos no solo con la remembranza de la música que la colocó entre las favoritas del público desde el 2000, sino con la participación de sus hijos Sasha y Milán quienes presumieron sus dotes musicales a su corta edad, siendo esta, la mejor de sus colaboraciones.

La reacción de Piqué al ver a Sasha y Milán en el videoclip de Shakira

Desde su separación con Piqué, Shakira siempre se mostró como una madre protectora con Sasha y Milán, velando por su seguridad, tanto que, previo al ingreso de los pequeños a su nueva escuela ‘Miami Country Day School’, la colombiana lanzó un comunicado a los medios de comunicación pidiendo respeto hacia sus hijos en esta nueva etapa.

Comunicado Shakira

Pero las cosas cambiaron, y bajo las propias condiciones de la barranquillera, estrenó el conmovedor video para su nuevo tema ‘Acróstico’, donde Sasha y Milán hicieron una aparición especial e incluso plasmaron su trabajo en el tema de su madre, tocando el piano y cantando, los pequeños se llevaron los elogios, mientras el fondo mostraba la mudanza que los esperaba para una nueva vida en Estados Unidos.

Todo parecía estar bien, salvo por un ‘pequeño’ detalle, Piqué no sabía nada sobre la participación y exposición que tendrían sus hijos con el lanzamiento de este videoclip, pues según el medio de comunicación Antena 3: “Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el video ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”. Por lo que se dice, esto terminó molestando al ex defensa.

Shakira y Sasha

La respuesta de la abogada de Shakira a la reacción de Piqué tras el lanzamiento de ‘Acróstico’

Fue el Europa Press quien se acercó a platicar con la abogada de Shakira, Pilar Mañé, para platicar acerca de la situación entre la colombiana y Gerard Piqué, luego de la gran molestia que generó el videoclip de la cantante de ‘Día de Enero’.

Pilar Mañé abogada de Shakira

De forma diplomática, Mañé sin dar más detalles, contestó que podía dar su opinión de forma jurídica, contestando a las dudas de los periodistas, respecto a la exposición que dio Shakira a sus hijos Milán y Sasha, “Lo que hace, lo hace siempre bien hecho, los niños están preservados” y añadió: “La situación está estupenda y no tengo noticias de que vaya nada mal”.