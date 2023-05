Michelle Salas se casará con un exitoso empresario ¿Quién es el futuro yerno de Luis Miguel?

Mientras Luis Miguel anunciaba la gira que marcaría su regreso a los escenarios, los rumores de una posible boda entre su hija Michelle Salas y Danilo Díaz ya comenzaban a escucharse, pero no fue hasta la tarde del domingo 7 de mayo que la noticia se confirmó con dos románticas fotografías de la pareja.

El rumor se habría esparcido desde febrero por Osmel Sousa mejor conocido como ‘El Zar de la Belleza’ mientras participaba en la Casa de los Famosos 3, quien habría asegurado que es año la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel llegaría al altar, aunque más tarde fue desmentido por uno de los amigos cercanos a Michelle Salas.

Michelle Salas y Danilo Diaz Instagram: @michelesalasb (Instagram: @michelesalasb)

Aunque tardó, la noticia que dio a conocer ‘El Zar de la Belleza’ no estaba tan errada y es que él comentó que fue quien les recomendó un lugar para celebrar su boda. Pese a que tardó en confirmarse, Michelle Salas presumió la imponente joya, acompañada de un costoso reloj y un brazalete Cartier, mientras utilizaba una sencilla camisa blanca.

Por ahora es toda la información que Michelle Salas ha compartido, dejando en duda la posible fecha en la que se lleve a cabo la boda, aunque se ha especulado que sería en el verano de 2023 cuando se celebre este evento.

¿Quién es Danilo Díaz Granados, el futuro yerno de Luis Miguel?

Danilo Díaz Granados, quien está por convertirse en el futuro yerno de Luis Miguel, es un exitoso empresario de origen venezolano, quien dirige la compañía ‘Toys for Boys’, encargada de distribuir una serie de objetos de lujo como automóviles, joyería, entre otros objetos.

Se dice que el novio de Michelle Salas es 13 años mayor que ella, aunque esto no está cien por ciento confirmado, actualmente radica en Miami, Florida, donde la hija de Luis Miguel también posee una millonaria mansión.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, sopla las velas de su pastel cobijada por su familia y su ex Danilo Díaz https://t.co/SSLJD20pjB pic.twitter.com/SERyXdO6U8 — ik3magazine (@ik3magazine) June 15, 2018

Danilo Díaz y Michelle Salas comenzaron su relación en 2016, conociéndose en el Babson College en Wellesley, Massachusetts, donde el prometido de la influencer se graduó en Ciencias Económicas y Empresariales, pero en ese entonces, su amor duró poco, pues a los meses se separaron.

Fue que un accidente de esquí que vivió, Michelle Salas, los hizo retomar su relación que ya lleva 7 años cosechándose.

Sin boda doble: así apoyó Stephanie Salas a Michelle Salas tras su compromiso

Stepahnie Salas envió un conmovedor mensaje de apoyo a su hija de 33 años donde se leía “Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz! ¡Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte!!!! Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush. Enhorabuena, mi amor, viva el amor”. Humberto Zurita también comentó la publicación donde escribió “Forever”.

Michelle Salas y Danilo Diaz Instagram: @michellesalasb (Instagram: @michellesalasb)

Recordemos que hace no mucho, se rumoró una posible boda entre Stephanie Salas y Humberto Zurita, luego de que la actriz, de 53 años, hablara de su sueño de llegar al altar, aunque el viudo de Christian Bach, comentó que no había que darle prisa y descartó la posibilidad.