“Siempre quise casarme”: Stephanie Salas revivió su sueño de llegar al altar ¿Con Humberto Zurita?

Stephanie Salas está más enamorada que nunca de Humberto Zurita, luego de que varios medios comenzaran a especular una relación entre ellos desde septiembre del año pasado, pese a que la pareja se mostró hermética y no dio más declaraciones, en diciembre hicieron oficial su amor.

Habría sido Sylvia Pasquel quien ‘exhibiera’ el romance de su hija con el actor y viudo de Christian Bach, comentando que era ninguna mamá, tendría un disgusto de tener a ese ‘yerno’. Ese mismo mes, en septiembre, la pareja fue captada en unas vacaciones familiares donde celebrarían el cumpleaños de Stephanie Salas en un viñedo de Baja California, junto a Camila y Michelle.

Antes de encontrar el amor el uno en el otro, Humberto Zurita enfrentó la dolorosa pérdida de su esposa Christian Bach, en 2019, cuyas causas aún se mantienen en privado por su familia. Por otro lado, Stephanie Salas comenzó una relación con Luis Sánchez luego de conocerlo en 2013, este romance habría durado aproximadamente hasta 2018, aunque la fecha de su finalización aún se desconoce.

Stephanie Salas y Humberto Zurita darían un paso más en su relación ¿Habrá boda?

Pero si de algo puede presumir la pareja, es que las nuevas oportunidades en el amor existen y Stephanie Salas a sus 53, con Humberto Zurita a sus 68, lo demuestran. Es por ello que ya se rumora una posible boda ¿Ya lo confirmaron?

Luego de ser abordada por los medios de comunicación, Stephanie Salas, donde los reporteros no dudaron en preguntarle acerca de la posible boda de Michelle Salas con Danilo Díaz, que se celebraría en verano de 2023, hecho que no queda completamente confirmado.

Fue entonces que la cantante externó una vez más su deseo por casarse, ya que ha sido un sueño que desde hace mucho tiempo esperaba cumplir, pero entre relaciones fallidas y corazones rotos, la actriz no tuvo la oportunidad de pararse en el altar con un vestido de novia, dedicando su vida entera a la crianza de sus hijas Camila y Michelle.

Pero parece que ese sueño podría convertirse en realidad pues no descartó la posibilidad de casarse con Humberto Zurita “Siempre he querido llegar al altar, pero nunca ha podido ser posible, así que esperemos que pronto”. Y cuando le recordaron la posible boda de su hija Michelle, declaró: “¡Boda doble, exacto!”.

También te podría interesar: Ya se dicen ‘hermanos’: la relación entre los hijos de Humberto Zurita y Stephanie Salas

Humberto Zurita: el tierno mensaje de amor que dedicó a Stephanie Salas

Mientras la boda sucede o no, la pareja luce profundamente enamorada, tanto que si esto es cierto, el actor volvería al altar con la hija de Sylvia Pasquel. Además, el Día de San Valentín, dedicó un tierno mensaje a Stephanie Salas, donde se leía:

“La vida me brinda hoy, un camino nuevo para poder hacer crecer de nuevo la semilla del amor. Tú eres la mujer con la que puedo compartir el camino que me queda por recorrer. Gracias amor por tu cariño y tu dulzura, por tu integridad y tu forma original y sincera de amar y hacer crecer en mi corazón la fuerza del amor. La vida sin amor, no tiene sentido. Te amo hoy, 14 de febrero, aquí y ahora y, todos los días que me queden por vivir”.