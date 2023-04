“Estaba saliendo de su baño”: el día que Alessandra Rosaldo conoció a las ex de Eugenio Derbez

Hace poco se viralizó un video de Alessandra Rosaldo en uno de los capítulos de ‘De Viaje con los Derbez’ donde, desesperada y al borde del llanto, le pedía a Eugenio Derbez, no minimizar lo que decía ni hacer chistes sobre su sentir, esto luego de que, aparentemente, el actor casi chocara el automóvil donde viajaba con su familia.

“Es que me siento sola, siento que no lo validas, que no lo ves y que no me acompañas, y al revés, lo tratas de minimizar haciendo chiste o burlarte y eso no me ayuda. Necesito que lo valides, aunque no lo entiendas y no nada más es el coche o la velocidad. Necesito que me veas a mí”. Comentaba la cantante de Sentidos Opuestos mientras se encontraban en una cena familiar.

Esto, rápidamente, habría reavivado la teoría acerca de una posible crisis de matrimonio entre la pareja, pero aunque ellos no dan más declaraciones al respecto, la pareja también se ha encargado de mostrar la verdadera cara de su amor, con altas y bajas. Además, Rosaldo ya ha hablado acerca de las dificultades que enfrentó al hacerse una voz en la familia Derbez.

Pero, no solo enfrentó ‘dificultades’ para ganar un lugar con los hijos del actor, también tiene peculiares anécdotas con las madres de Aislinn, Vadhir, y José Eduardo, que son dignas de contar, y es que algunos se preguntarán ¿Cómo su relación con las ex de Eugenio Derbez?

Así es la relación de Alessandra Rosaldo y las ex de Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo ha demostrado que mantiene una relación cordial y estrecha con cada uno de los hijos de Eugenio Derbez, y pese, a que fue complicado para ella hacerse un lugar en los corazones de cada uno debido a las diferentes formas de ser que tienen, ella ha logrado esta complicidad, pero no solo con ellos, también con las ex del comediante. Así es su relación con las ex de su esposo.

Gabriela Michel

Aunque no se sabe a ciencia cierta el momento exacto en que Alessandra Rosaldo y Gabriela Michel se conocieron, es un hecho que ambas tienen una relación bastante buena, pues en algunas fotografías se les ve compartiendo algunos de los momentos más importantes de Aislinn Derbez, como su boda con Mauricio Ochmann. “Con la mamá de ‘Aiss’ cuando la veo también nos llevamos bien, es cordial y es respetuoso”.

Silvana Torres

Alessandra Rosaldo afirmó que con quien mantiene una muy buena relación sería con Silvana Torres, la madre de Vadhir Derbez, “He convivido con dos de las tres mamás, pero con la que más he convivido es con la mamá de Vadhir que incluso ha estado con nosotros en algunas navidades, no tengo ningún problema”. Comentó Alessandra Rosaldo en una entrevista.

Victoria Ruffo

Hace dos años, José Eduardo Derbez presentaba un cómico video donde Alessandra Rosaldo contaba el momento incómodo que vivió cuando conoció a Victoria Ruffo, fue él quien habría comentado que antes de que su papá tuviera una relación con la cantante, era fanática de ‘Sentidos Opuestos’.

El hijo de Derbez narró el cómico momento cuando Victoria Ruffo y Rosaldo se encontraron cuando la cantante salía del baño de la actriz, donde la saludó con naturalidad y a pesar de que no hubo un desencuentro, cuenta que fue raro para ella. En la actualidad, la ex del comediante y Alessandra tienen un trato cordial pero no tan estrecho como con Silvana y Gabriela.