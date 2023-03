“Mi lugar siempre ha sido abandonarme”: Alessandra dio una lección al contar cómo se “rescató”

El 27 de marzo Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez celebraron su aniversario compartiendo una serie de fotografías como pareja con tiernos y cómicos mensajes a través de sus cuentas de Instagram, que refrendan el amor que se tienen desde hace 17 años. Su historia de amor inició en 2005 luego de que coincidieran en un viaje a Canadá.

Por un lado, la cantante de ‘Sentidos Opuestos’ no solo celebró su amor, sino las enseñanzas que el actor ha dejado y cómo ayudó a transformar su vida. “Llegaste a mi vida para transformarla, para mejorarla y para iniciar juntos la más hermosa y maravillosa aventura de vida”. Se leía en la publicación compartida por Rosaldo.

La cantante también agregó: “Gracias a ti y de tu mano, he realizado sueños que veía inalcanzables, he aprendido las más grandes lecciones, he crecido y sanado, he sentido y descubierto el amor más grande que existe y es contigo, amor de mi vida, que la vida es simplemente inmejorable”.

Por otro lado, Eugenio Derbez, muy a su estilo, celebró los 17 años de relación que tiene junto a la cantante de ‘Amor de Papel’, haciendo alusión a la famosa canción de ‘Los Ángeles Azules’, “Amo su sonrisa, amo su mirada… amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio… Ah, no, eso no!!! Pero sí su primer amor”. Escribió el actor.

Alessandra Rosaldo muestra el lado ‘B’ de su matrimonio y habla del equilibrio que logró en su vida

La pareja logró colocarse como una de las más sólidas del espectáculo mexicano, pero sin temor al qué dirán, han expuesto que no todo en su matrimonio ha sido miel sobre hojuelas, mostrando la imperfección de su amor sin tapujos.

Fue Alessandra Rosaldo la que expuso más sobre su convivencia con Eugenio Derbez y sus hijos, comentando que fue difícil para ella no abandonarse en el camino y avanzar en su carrera artística.

“¿Qué parte es la que me cuesta más trabajo? Justo la de no abandonarme a mí misma, la de rescatarme a mí en medio de todo ese universo, porque mi lugar común siempre ha sido abandonarme a mí, quitarme yo el foco para proyectarlo hacia fuera y para ponérselo a otros”. Comentó Alessandra Rosaldo durante una entrevista en de Primera Mano.

La cantante añadió que por fin pudo encontrar un equilibrio entre su vida familiar, de pareja y personal, poniéndose en primer plano sin sonar o parecer egoísta: “Cuando logro equilibrarlo florezco, me siento mejor, feliz, plena, en un buen momento y la parte que más la hace sentir orgullosa es la de ser mamá, la parte familia, la parte profesional (...) pero mi mayor orgullo es mi familia, mi hija”.

También habló sobre la relación que tiene con los hijos de Eugenio Derbez, comentando que entendía que ellos veían ‘en la maleta’ junto al actor, pero que logró entenderse perfectamente con ellos desde el primer día, con cada uno a su manera.