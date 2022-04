Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hablan sobre su matrimonio imperfecto y dan lecciones de madurez

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se han mostrado como toda una pareja real con buenos momentos y algunos altibajos y han dado lecciones sobre como sobrellevar un matrimonio.

La convivencia en pareja no es anda fácil pero aprender a comunicarse y respetarse es clave para que el amor triunfe.

Así lo han dejado claro Eugenio y Alessandro durante una entrevista con Jorge Ramos a quien recibieron en su hogar en California y hablaron sobre su vida en pareja.

Muy distinto a lo que se ve en las redes sociales, los artistas aseguraron que tienen sus diferencias aunque sean la envidia de muchos.

El comediante aseguró que aunque muchos piensan que no pelean, lo cierto es que lo hacen y bastante pero han aprendido de sus errores.

“La gente piensa que no peleamos. Peleamos mucho. Yo creo que el secreto está en que sabemos pelear”, dijo el comediante. “Hemos aprendido”, añadió.

Ellos han formado una de las familias más queridas de México con su hija Aitana, y los hijos mayores del actor: Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez.

La actriz de 50 años dio a conocer que en varias oportunidades ha sacrificado su carrera por la armonía familiar.

“Desde que nos conocimos, en los casi 16 años que llevamos ya juntos, en varios momentos yo he elegido nuestra relación por encima de mi carrera. Yo creo que Ale ha dejado a un lado el ego y eso ha ayudado mucho”, agregó.

Ahora que Aitana está más grande Rosaldo ha aprovechado para volver a los escenarios.

“Hubo un momento en que sí lo extrañé. No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba hasta que regresé. Empecé a sentir esa otra parte de mí que ya se me había olvidado y que es muy importante tenerla”, agregó.

— Alessandra Rosaldo