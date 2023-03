Sin filtros, 10 fotos de Mon Laferte viviendo el lado más rudo de ser mamá

Mon Laferte ha sido muy discreta sobre su vida privada sin embargo no ha temido mostrar los cambios que ha tenido desde que se enteró que iba a ser mamá. Fue en febrero de 2022 cuando dió la bienvenida a su primer hijo y desde entonces ha dejado ver un lado de la maternidad que pocas muestran.

La maternidad saca tu lado más valiente, amoroso y fuerte pero es un hecho que es agotadora y tremendamente abrumadora, sobretodo cuando eres primeriza. Está llena de lágrimas, cicatrices, cambios corporales y de humor, noches sin dormir y opiniones no solicitadas.

Para Mon el camino no ha sido fácil y a través de sus redes sociales ha dejado ver ese lado b de ser mamá.

Mon Laferte ha sido muy criticada por cambiar de opinión

La intérprete de Tu falta de querer es una de las mujeres más importantes de la industria del entretenimiento pues además de tener una prodigiosa voz, tocar múltiples instrumentos y componer poderosos temas, se ha involucrado en la lucha por los derechos de las mujeres en Latinoamérica.

Si bien ha sido una gran inspiración para muchas personas, algunos sólo se han dedicado a cuestionar sus decisiones de convertirse en mamá y casarse.

Mon ha sido parte de los colectivos feministas que exigen justicia frente a una sociedad patriarcal y ha defendido abiertamente el aborto. Es por esto que en redes sociales muchos la han atacado por “romper” con sus ideales feministas.

Aunque no suele hacer caso a los haters, sí ha tenido que salir a defender que no es incongruente respecto a sus decisiones.

“El feminismo es que las mujeres podamos tener la libertad de hacer lo que nos venga en gana, ya sea casarte, no casarte, rasurarte o no rasurarte, abortar o no abortar, pero lo principal es que no queremos que nos violen, que abusen de nosotras, entonces no me hace sentido, aunque yo me case sigo pensando que podemos decidir sobre nuestro cuerpo”, dijo en una entrevista.

Mon Laferte Mon Laferte muestra el lado más real de la maternidad (Instagram)

La maternidad es despeinada y llena de noches sin dormir

El trabajo de una madre nunca termina y cada etapa es un reto diferente. Sobretodo al principio, no hay manera de tener un respiro porque un pequeño ser depende completamente de ti. Mon no ha temido mostrarse sin filtros con su cabello alborotado y con bolsas en los ojos.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb Joel, pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mama primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! no sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes”

El reto de la lactancia

Es natural sentirse cansada en el periodo posparto. Curarte del parto, cuidar a un recién nacido, producir leche materna y amamantar cada 2 o 3 horas requiere mucha energía.

La lactancia llega llena dolor, pezones sensibles o agrietados, el estrés por la cantidad que debes producir y las dudas de si el bebé está alimentándose correctamente. Para Mon no ha sido problema mostrar este lado tan vulnerable de su maternidad.

Ser mamá es quizás el trabajo más difícil y también el más gratificante que una mujer pueda experimentar.

No, la maternidad no es tan glamorosa como lo vemos en Instagram. Tu cuerpo es zona de guerra, entre manchas, cicatrices y piel colgante. Hay días que sólo quieres llorar y gritar, tener un respiro o un momento de silencio. Pero sabes que no puede flagelarte. La maternidad te hacer entender que eres una mujer más fuerte de lo que cualquiera imagina.

Nunca te dejes presionar por la idea de lo que debe ser la maternidad perfecta

Si algo aprendemos de la publicaciones sin filtro de famosas como Mon Laferte es que ninguna nace sabiendo ser mamá y que no hay tal cosa como la “maternidad perfecta”. Cada quien escribe su historia, cada quien sabe lo que es mejor para una y sus hijos. Así que ¡no eres una mala madre! Repítelo una y otra vez.