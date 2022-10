Mon Laferte se defiende de quienes la critican por ‘cambiar de opinión’ y casarse

Mon Laferte sorprendió a sus fans al compartir las fotos más emotivas de su boda con Joel Orta tras años de noviazgo y un bebé al que dieron la bienvenida a principios de 2022.

La intérprete de Tu falta de querer es una de las mujeres más importantes de la industria del entretenimiento pues además de tener una prodigiosa voz, tocar múltiples instrumentos y componer poderosos temas, se ha involucrado en la lucha por los derechos de las mujeres en Latinoamérica.

Si bien ha sido una gran inspiración para muchas personas, algunos sólo se han dedicado a cuestionar sus decisiones de convertirse en mamá y casarse.

Mon ha sido parte de los colectivos feministas que exigen justicia frente a una sociedad patriarcal y ha defendido abiertamente el aborto. Es por esto que en redes sociales muchos la atacaron por “romper” con sus ideales feministas.

“Se casa estilo católica y hetero patriarcal…el chiste se contó solo”.“Yo pensaba que las feminitas decian que la religion les quitaba libertad e imponia estructuras patriarcales a las mujeres”. “¡Larga vida al patriarcado y a la familia conservadora!”. “Osea tu si puedes casarte, creer en matrimonio y el patriarcado tus amigas y ti seguidoras las pobres no pueden ni casarse, ni tener bebés”, expresaron.

La cantante nunca ha sido partidiaria de responder a los haters, pues ella sabe que es firme con sus ideales y no necesita probarle nada a nadie. Sin embargo, no piensa permitir que saboteen la felicidad de su matrimonio.

Fue así como respondió:

“El curso de mi vida ha tomado un curso bien bonito, de crecimiento no sólo laboral y profesional, sino también personal, el estar aprendiendo día a día a ser madre, que es maravilloso, y el poder seguir haciendo las dos cosas, trabajar y tener bebés, que no es fácil, pero aun con las dificultades es lindo, ahora quiero seguir haciendo música”, dijo Laferte, durante un encuentro con la prensa en la que habló de la etapa final de su gira.

Si bien aceptó que antes no tenía el deseo de casarse la llegada de Joel Orta a su vida la hizo cambiar de opinión.

“Es lindo hacer una ceremonia, es lindo el acto de juntarte con todas las personas que son importantes en tu vida, y contarles que elegí a Joel para que me acompañe, que es el papá de mi hijo y quiero estar con él el mayor tiempo posible y apoyarnos mutuamente, es bonito compartir esto con la gente que amas”.

Las críticas sobre su decisión de casarse se deben a la desinformación

Ante los haters, las decisiones de Mon Laferte son “incongruentes” pero esto sólo deja ver que la sociedad no entiende el punto del movimiento por el que aboga la cantante. Por ello, defendió que sus acciones no chocan con sus ideales.

“No creo que choquen, para mi entender el feminismo es que las mujeres podamos tener la libertad de hacer lo que nos venga en gana, ya sea casarte, no casarte, rasurarte o no rasurarte, abortar o no abortar, pero lo principal es que no queremos que nos violen, que abusen de nosotras, entonces no me hace sentido, aunque yo me case sigo pensando que podemos decidir sobre nuestro cuerpo”.

Las mujeres queremos casarnos y tener hijos por decisión propia no por obligación

En pleno siglo XXI, algunas mujeres todavía son obligadas a casarse a una edad temprana, se les prohibe estudiar y se les presiona para ser madres. La sociedad cuestiona constantemente lo que hacemos y lo que no y parece incomodarle el que exista una lucha que nos de la libertad de cambiar de opinión, de replantear nuestras prioridades y tomar decisiones según lo que sea mejor para cada una.