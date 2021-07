5 puntos para entender por qué es importante hablar de aborto legal seguro y gratuito

El tema de la legalización del aborto ha causado gran controversia en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, donde las mujeres tenemos menos oportunidades de una vida digna que los hombres.

México es un país donde las mujeres sufren todos los días de violencia y las faltas en la justicia reproductiva es parte de ello.

La reciente noticia de la despenalización del aborto en estado de Hidalgo abrió debate en torno a la importancia que este procedimiento tiene como un derecho humano al que todas las mujeres deberíamos tener acceso.

El estado es la tercera entidad junto con Oaxaca y la Ciudad de México en la que se permite el aborto legal sin importar su causa, siempre y cuando sea entre las 12 semanas o tres meses de gestación.

Ahora el congreso aprobó la Ley de Salud para quitar la temporalidad en el aborto legal en caso de violación.

Ahora se ha dado un nuevo paso luego de que diputados del congreso capitalino modificaron la Ley de Salud de la Ciudad de México con respecto a la Interrupción Legal del Embarazo.

Esto significa que una víctima de violación podría decidir terminar con el embarazo en cualquier momento, incluso si se superan las 12 o 20 semanas de gestación y sin necesidad de presentar una denuncia penal.

¿Por qué es tan importante seguir luchando por el aborto legal, seguro y gratuito para todas?

1. Mientras se criminalice, las mujeres seguirán muriendo en clínicas clandestinas

El aborto es criminalizado en casi todo el México y en general Latinoamérica, lo que ha dado pie a prácticas de alto riesgo.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) “la criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres; idea que continúa permeando no sólo la cultura, sino todas las instituciones del Estado y que representa una violación a los derechos humanos”.

Esta situación sólo da como resultado abortos clandestinos e inseguros que aumentan la tasa de mortalidad en mujeres jóvenes de bajos recursos, principalmente.

2. Castigar el aborto no hará que miles de niñas y mujeres dejen de necesitarlo.

Las faltas en la justicia reproductiva son parte de la violencia a la que las mujeres estamos sometidas todos los días.

Las leyes altamente restrictivas no han reducido la tasa de mujeres que recurren a este procedimiento. Muchas seguirán buscando formas de interrumpir sus embarazos, acudiendo a clínicas clandestinas y sometiéndose a prácticas insalubres o peligrosas.

3. Los abortos inseguros son la tercera causa de muertes maternas en todo el mundo

De acuerdo con Organización Mundial de la Salud, los abortos clandestinos son la tercera causa de muertes maternas en todo el mundo y conducen a otras discapacidades prevenibles en gran medida,

4. El aborto legal es un derecho humano, una lucha por la igualdad y la libertad.

El que existan leyes que apoyen este procedimiento no significa que sea una invitación para que todas lo hagan. Se trata de una decisión personal en donde ni siquiera el padre tiene derecho sobre el producto, aún cuando esté dispuesto a involucrarse.

La legalización NO se trata de promoverlo sino una garantía de bienestar a quienes lo requieran.

5. Entender por qué es necesario que las leyes protejan este derecho es ver más allá de nuestros privilegios.

Es momento de entender que no todas las mujeres tienen acceso a una educación sexual adecuada ni tampoco a métodos anticonceptivos. Hay mujeres que resultan embarazadas por diferentes motivos pero no quieren ser madres o no están preparadas para ello. Otras presentan condiciones que significan un riesgo para ella o el producto.

Muchas mujeres son víctimas de violencia sexual que en ocasiones resultan en un embarazo no deseado. Incluso hay niñas menores de edad que son abusadas y forzadas a llevar un embarazo que termina por destrozar su cuerpo.

