Como Shakira, Kate del Castillo tuvo un pasado tormentoso en su primer matrimonio: así renació

Kate del Castillo no solo se colocó como una de las actrices más destacadas del medio mexicano, llegando a producciones de importantes productoras y plataformas de streaming, sin olvidar, claro, su icónica participación en ‘La Reina del Sur’ que la puso en el radar del público como una de las favoritas.

Además de su actuación, Kate del Castillo, logró colocarse como un símbolo de poder femenino, quien bajo sus propios medios y reglas enseñó que es mejor estar sola y que eso no debe de importar, al final de día el hombre correcto llegará, y así llegó para ella, se trata de Edgar Bahena con quien lleva poco más de un año de relación.

Pero antes de encontrar un amor sano, la actriz, de 50 años, tuvo que vivir uno de los episodios más tormentosos en su vida, una serie de abusos físicos, verbales y psicológicos que llegaron a mermar su autoestima por parte de un futbolista, pese a que esta noticia no es nueva, una entrevista revivió el dolor que sufriño la actriz de la mano de Luis García.

Como Shakira: Kate del Castillo también tuvo un tormentoso pasado con un futbolista

Parece ser que los futbolistas shan ido adquirido mala fama, y es que la separación de Shakira y Piqué fue un parteaguas para conocer otras historias de terror por parte de mujeres del medio del espectáculo que también vivieron oscuros momentos junto a profesionales de este deporte, entre ellas Lupita D’ Alessio y Kate del Castillo.

La actriz de ‘Ingobernable’ por un tiempo se convirtió en una de las más polémicas no solo por sus relaciones, también por la conexión que tuvo con el Chapo, haciéndole una entrevista junto a Sean Penn, pero el tema de Luis García siempre se mantuvo entre la peor parte de la historia en la vida de la hija de Eric del Castillo.

Hace poco, la actriz recordó esta oscura faceta e incluso admitió que se sentía avergonzada de su primer matrimonio en 2001, que fue con Luis García, comentando algunos de los momentos más fuertes que vivió con él mientras aún era su esposa, “Este hombre me rompió, yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela”.

Agregó que vivió violencia física, verbal y emocional, pasando de tocamientos a golpes, patadas e incluso llegando al punto de intentar ahogarla “Simplemente estaba secuestrada, comentó la actriz, también agregó los comentarios que hacía hacia ella “Tenía que esperar a que él se durmiera para poder salir de la recámara y llorar, dónde a veces al despertar le decía ‘¡oh dios!, amaneciste más fea que ayer’”.

A pesar de que su matrimonio duró año y medio, para ella fue como vivir una década, tomando la decisión de irse de casa cuando Luis García había partido a un mundial en Japón. Desde ese momento, la actriz comentó que la palabra ‘sacrificio’ saldría de su vocabulario y luchó mucho tiempo por recuperar la autoestima que había perdido durante esta etapa con el futbolista.

Doctor en violencia.



Kate del Castillo reveló qué durante su matrimonio con Luis García Postigo, fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte del ex Delantero de Pumas. pic.twitter.com/TvPMtA8rij — Pambol Azteca (@Pambol_Azteca) August 12, 2021

Tras un tormentoso pasado, Kate del Castillo no solo se convirtió en un símbolo de poder femenino, mostrando que no se necesita de un hombre para estar completa. Más tarde encontró en el director de fotografía Edgar Bahena, a alguien que si sabe cómo valorar quién es y cómo es.

“Imagínate la fortaleza, su entrega, su pasión, los valores que tiene tan plantados y tan firmes y que es una mujer muy sincera y directa, eso yo le agradezco en el alma que sepa de verdad decirte las cosas de frente, tener esa franqueza, honestidad, y buena comunicación hace una buena relación y la hace sana”, comentó Edgar Bahena.

