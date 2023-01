Kate del Castillo y las famosas que aman la soltería

La soltería para algunos es sinónimo de tristeza, sin embargo, para estas famosas es una etapa para disfrutar de sí mismas y para sacarle provecho. Ellas han demostrado que tener a una pareja a su lado no lo es todo, y que mientras llegue el amor a sus vidas ellas la disfrutarán al máximo.

Estas celebridades nos han enseñado sobre el empoderamiento y el amor propio, además de aprender a disfrutar la soltería e independencia.

Kate del Castillo

Recientemente ha terminado su relación con Edgar Bahena y se ha casado en dos ocasiones, ha dejado claro que para ella casarse una tercera vez no es opción, al igual que tener hijos, para ella la felicidad y el amor no se encuentra en una pareja, ha aprendido que el amor viene de uno mismo y nos ha dado grandes lecciones de amor propio.

Se le ha visto disfrutando los frutos de su carrera, viajando con sus amigos y familia.

Aislinn Derbez

Hace poco, terminó su relación con el influencer Jonathan Kubben y ha demostrado que está viviendo de la mejor manera su soltería, enfocada en su hija, su carrera y sus amigos.

Sobre la situación dijo: “Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, conectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”.

Adamari López

A más de un año de haber terminado su relación con Toni Costa ha evidenciado que no le hace falta un hombre su vida para poder ser feliz y vivir plenamente.

Hemos podido observar a través de sus redes sociales lo feliz que se ve viajando, saliendo con amigos y compartiendo esta energía con su hija. Es un ejemplo de que el amor viene en más de una forma.

Selena Gómez

Es otro gran ejemplo, después de su larga relación con Justin Bieber, se le ha intentado relacionar con otros famosos, sin embargo, ella ha demostrado con el pasar de los años que la felicidad está en ella misma, cada vez podemos verla más plena.

Se ha enfocado en sus múltiples facetas como actriz, empresaria, y cantante. Hemos podido verla saliendo con sus amigas, viajando; además de que ha ido sumando logros a su vida en diferentes ámbitos. Sin duda, es una mujer fuerte, poderosa e independiente, que no necesita de una pareja.