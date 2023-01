Kate del Castillo tunde las críticas con atrevidos looks y demuestra que nada la apaga

Kate del Castillo se volvió un símbolo de empoderamiento para las mujeres, a través de discursos de amor propio y el golpe a los estereotipos de belleza que por mucho tiempo ha venido cargando, pues en diversas ocasiones, la actriz se ha sido blanco de críticas por su aspecto físico, de facciones engrosadas por las que la han tachado de tener aspecto masculino.

La actriz protagonista de la afamada serie ‘La Reina del Sur’, ha demostrado que los comentarios se resbalan e incluso ha lucido increíbles atuendos que exaltan su belleza sin la necesidad de encajar en un estereotipo impuesto por la sociedad, al que siendo honestos, jamás sería posible llegar, pues la cruda realidad es que las críticas siempre van a estar, no importa lo mucho que te esfuerces en ‘ser perfecta’.

Un símbolo de empoderamiento y libertad

Apostando siempre por increíbles atuendos que destacan su sensualidad, Kate del Castillo no teme en mostrar su figura, a través de escotes ultra, redes, transparencias y otras prendas hechas especialmente para resaltar la belleza de sus curvas que para nada se ciñen a los estereotipos de belleza impuestos por la moda ni por la sociedad.

En distintas ocasiones hemos podido ver a la actriz de ‘Muchachitas’ con vestidos reveladores y con prendas bastante comfy en su día a día, quien además opta por evadir el maquillaje, mostrando su rostro completamente al natural, colocándose en la lista de celebridades que invitan a su público a vivir libres y con aquello que las haga sentir más cómodas.

A pesar de las polémicas en las que se vio envuelta debido a su entrevista con el ‘Chapo’ junto a Sean Penn, la actriz mexicana, ha demostrado que es más que esto, y ha conquistado el corazón de Hollywood, algo que de hecho no es nada fácil de lograr.

Playeras, jeans, blusas adecuadas para climas cálidos y peinados que rescatan unos rizos para la playa, la naturalidad de Kate del Castillo es única, pero a pesar del discurso que su propia imagen da, a algunas personas parece no interesarles y continúan criticándola argumentando que tiene un aspecto ‘masculino’.

Kate del Castillo brilla a pesar de las críticas

Comentarios que por años han perseguido a la actriz, donde diversas personas tachan su aspecto como varonil, pero esto no ha sido impedimento para que Kate del Castillo mantenga su mirada en alto y continúe brillando con distintos atuendos.

Hace tiempo, Kate del Castillo habría ofrecido una entrevista donde recalcó que a pesar de que intentaron cambiarla a través de operaciones, ella se ha negado en repetidas ocasiones, pues ella no cree tener la necesidad de cambiar alguno de estos aspectos para conseguir un papel y destacar en el mundo de la televisión. Agregó que a pesar de cualquier comentario, ella no se deja influenciar por lo que comenten otros.

“Inseguridades siempre hay, yo decía: ‘bueno, a lo mejor si no me cambio no voy a poder llegar a ser actriz’ porque me querían cambiar, pero entonces dije: ‘los que están mal son ellos no yo’, y gracias a Dios tengo una familia que siempre me ha apoyado”

En 2019, Kate del Castillo, apareció en el listado ‘los 50 más bellos’ de la revista People, donde también se encontraba Yalitza Aparicio, Eiza González y Natti Natasha.