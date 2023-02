“Tú buscando por fuera”: por esto Shakira se arrepiente de la primer canción contra Piqué

Tras varias semanas de expectativa por la colaboración de Shakira y Karol G por la filtración de fragmentos en los que se escuchaban frases como “al menos conmigo, yo te mantenía bonito”, finalmente TQG ha sido estrenada, conviriéndose en un éxito mundial.

Según dijo La Bichota, el tema sería “una balada en tono menor, teñida de reguetón y que hierve hermandad”. También aseguró en entrevista con The New York Times que la barranquillera quedó encantada con la canción desde el primer momento. “Ella estaba como ‘Oh dios mío, gracias, los versos reflejan perfectamente como me siento ahora mismo’”.

Shakira ya ha soltado varios bombazos contra Piqué y su nueva novia Clara Chía a través de la BZRP Music Sessions #53 pero ahora ha dejado atrás las lamentaciones para dar paso a “una nueva era”.

Eso sí, la colombiana parece estar arrepentida de Monotonía, la primer canción que lanzó tras anunciar su separación del ex futbolista. Ésta fue estrenada poco después de confirmarse la separación pero antes de saber que había una “tercera en discordia”.

¿Qué dice TQG que hace creer que se arrepiente?

En una de las estrofas, Shakira canta: “Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”. Esto podría ser una referencia a la estrofa de Monotonía que reza: “no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía”.

Shakira nunca ha callado sus emociones cuando se trata de hacer música pero inicialmente parece que estaba tratando de balancear la pelea sin echar culpas ni hacer referencia alguna a una infidelidad.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah). Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía”, reza la canción.

En el video de Monotonía, su corazón literalmente se sale de su pecho por el dolor. Shakira misma hace referencia a que Piqué le dio “el tiro de gracia”. También lo cusó de narcisista. “De repente ya no eras el mismo (El mismo). Me dejaste por tu narcisismo (Egoísmo). Te olvidaste de lo que un día fuimos”, dice una estrofa.

Un narcisista es alguien que busca que todo gire en torno a su persona. Tiene un sentido inflado de su propia importancia y una profunda necesidad de admiración. Sin embargo, detrás hay una frágil autoestima.

La evolución de las emociones de Shakira

Romper una relación es un proceso difícil que no sigue una regla absoluta. En un momento puedes no sentir nada y al siguiente puede doler en lo más profundo. La barranquillera comenzó a exponer su sentir respecto a la ruptura de forma más sutil, incluso aceptando parte de la culpa. Con Bizarrap no tuvo reparo al hacer referencias sobre Piqué, Clara Chía y hasta la ex suegra y finalmente con TQG expone que “esta mejor que nunca”.

“Verte con la nueva me dolió. Pero ya estoy puesta pa lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia yo me río”.