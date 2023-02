“Por hombres no compito”, 5 de las frases más explosivas que Shakira le dedicó a Clara en ‘TQG’

Shakira y Karol G “rompieron Internet” este viernes 24 de febrero con su nuevo tema TQG, en el que lanzan picantes indirectas a sus ex, Anuel y Piqué.

Además, Shakira aprovechó la oportunidad para lanzar indirectas a la novia de su ex, Clara Chía Martí, dejándole claro con toda la elegancia del mundo que ella fue la que perdió.

La colombiana tiene frases que muchos han catalogado como “aniquiladoras” en su nuevo tema dedicadas a la joven de 24 años que ahora se pasea muy segura y feliz con Piqué.

Las frases más explosivas que Shakira le dedicó a Clara Chía Martí en su tema TQG

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”

En el tema Shakira dice esta frase, dejándole claro a Clara Chía que no tiene ni la más mínima intención de pelar por Piqué y le deja el camino libre como lo hizo desde que se enteró de la infidelidad.

“Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”

Con esta frase, la colombiana deja ver que la novia de Piqué le ha tirado indirectas, aun cuando es ella la que se metió en su relación.

Y no es de negar que desde que Piqué ya no está con Shakira se ve más descuidado, se viste más informal, y es gracias a Clara pues él mismo confesó que ella le compra la ropa.

Shakira y Karol G destilando veneno en sus canciones en contra de los hombres y volver a las mujeres más resentidas. Vayan al sicólogo o vuelvanse lesbianas y dejen la toxicidad con el mundo por sus fracasos en el amor #TQG Te quiero gonorrea pic.twitter.com/5eYxgQyTWo — Salppicon (@Salppicon) February 24, 2023

“Y quieres volver, ya lo suponía dándole like a la foto mía”

La colombiana le dejó saber a la joven de 24 años que su ahora ex sigue pendiente de su vida y de todo lo que hace y publica, por eso aún la sigue en Instagram.

Shakira y Karol G la van a sacar del estadio con este dueto. Ufff 🔥🔥 pic.twitter.com/K2R9VdnOpB — Alex Gómez (@ALEXFERNEY) February 24, 2023

“Lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia yo me río”

Shakira deja en evidencia que Clara hizo varias cosas para provocarla, pero, aunque al principio le dolía y molestaba, deja claro que ya lo que hace es reírse y no le importa, y se lo dijo de la forma más elegante.

La Loba y La Bichota ahora facturan juntas: "Haciendo dinero como deporte".



TQG tema donde Shakira y Karol G hablan de sus ex: Piqué y Anuel, y le tiran a sus parejas: Clara y Yailín.



Algunos han calificado la colaboración como histórica en la música colombiana.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/IjCF54lYMC — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) February 24, 2023

“Te ves con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía”

La cantante le lanzó una gran indirecta a Clara Chía Martí, y es que le dejó saber que Piqué la sigue buscando después de su ruptura y es algo que seguro ella desconocía.