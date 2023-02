“Lo que tu novia me tiró”, estas fueron las provocaciones de Clara Chía a Shakira que menciona en ‘TQG’

Shakira sacó su nuevo tema ‘TQG’ junto a Karol G haciendo historia no solo por sus letras, sino por el hecho de reunir a dos colombianas.

Los fans han quedado encantados con el tema, donde también lanzan frases picantes a sus ex, Piqué y Anuel, y les dejan saber que están mejor sin ellos.

Cada frase es fulminante para ambos, e incluso para Clara Chía Martí, la novia de Piqué que según menciona Shakira en el tema, se burló de ella.

Las provocaciones de Clara Chía Martí de las que Shakira habla en su nuevo tema

Aunque Clara Chía Martí ha querido quedar como “la víctima”, y hasta han llegado a defenderla por los temas que la colombiana ha sacado, Shakira dejó claro que no es ninguna inocente.

“Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”, es la contundente frase que la cantante dice en su tema con Karol G.

Y es que Clara provocó de muchas maneras a Shakira antes y después que se hiciera pública su identidad, para burlarse de ella, echándole en cara que ahora ella era la novia de Piqué.

Una de ellas fue cuando la joven de 24 años se paseó en bikini por el jardín de los padres de Piqué, quienes son vecinos de Shakira, y se bañó en la piscina, para que la colombiana la viera.

Otra de las provocaciones fue cuando se comió la mermelada en la casa de Shakira y Piqué, pista que desató las sospechas de la colombiana y fue cuando comenzó a atar cabos.

También Clara provocó a Shakira al ir a la boda de hace meses donde le tomaron las primeras fotos con Piqué, como la nueva pareja del futbolista.

Y ahora, Clara se pasea con Piqué con mucha seguridad y con una actitud desafiante, para demostrarle a Shakira que ahora, ella es la novia y se quedó con él.

Sin embargo, ya Shakira parece haberlo superado, y con este tema pondría punto final a todo lo que sucedió con Piqué y Clara, dejándoles saber que ella está muy tranquila y feliz, y sin duda, le va mejor.

Y es que no quedan dudas que quien perdió fue Clara al quedarse con un “patán” e “infiel” como Piqué, y ya la colombiana se liberó de él y encontrará a uno que la valore.