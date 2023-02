“Quieres volver ya lo suponía”, ¿Cuándo intentó regresar Piqué con Shakira? como lo dice en ‘TQG’

Shakira ha hecho historia nuevamente con su más reciente tema, esta vez con su paisana colombiana Karol G, en el que lanza indirectas de nuevo a Piqué y Clara Chía Martí.

En solo horas de haber estrenado TQG, ya es todo un éxito, supera el millón de visitas en Youtube y todos han amado su ritmo y letra.

Shakira hizo grandes revelaciones en el tema, y una de ellas es que Piqué la buscaba luego que ella descubriera su infidelidad.

¿Cuándo fue que Piqué intentó volver con Shakira? como lo dice en su tema TQG

Con frases como “lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias. Bebé, ¿qué fue? no pues que muy tragadito. Qué haces buscando melao si sabes que yo errores no repito”, y “ahora tú quieres volver, se te nota, espérame ahí, que yo soy idiota. Y quieres volver, ya lo suponía dándole like a la foto mía” , Shakira dejó claro que Piqué quiso regresar con ella, y aún sigue pendiente de ella.

Y efectivamente como lo dice ella, Piqué quiso regresar y así lo reveló el paparazzi Jordi Martín.

Piqué y Shakira terminaron en abril del año pasado, y desde ese momento hasta que anunciaron su separación el futbolista le pidió perdón a la colombiana y quiso regresar con ella.

“Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado terminan su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo . Ya existía Clara por entonces”, dijo el periodista, dejando claro que Piqué ya estaba con Clara cuando él quiso volver con la madre de sus hijos.

Y es que Shakira no lo quiso perdonar una vez más, pues no era la primera infidelidad, ya le había pasado otras y ya no estaba dispuesta a seguir soportando sus desprecios.

Por eso, en su reciente tema dice “volver contigo never, tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven” , dejando claro que está mucho mejor sin él y fue lo mejor que le pudo pasar.

Sin embargo, por lo que dice la colombiana, Piqué sigue estando pendiente de sus redes y de todo lo que hace, y así lo han confirmado periodistas, evidenciando que el futbolista revisa sus redes sociales.