Shakira no deja de facturar: en sexy vestido rojo con encaje y labios rojo pasión anuncia negocio

Shakira no deja de sorprender a sus fans, y es que tras su dolor por infidelidad de Piqué la famosa se ha dedicado a facturar como ella misma dice en su canción.

Y es que para este año tiene planeadas muchas canciones, ya nos sorprendió en enero con el tema junto a Bizarrap, Music Session 53, dedicado a Piqué y a su novia Clara.

Ahora está a punto de estrenar otro tema, esta vez con Karol G que lleva por nombre Te quedó grande y seguro será un éxito como el anterior, que ya le ha generado millones.

Además de sacar temas exitosos, la cantante anuncia un nuevo emprendimiento y se trata de sus perfumes, que ya ha lanzado antes, pero ahora tiene su propia cuenta de Instagram y estará más activa con esto.

Shakira y su sexy look rojo con el que probó lo bien que luce a sus 46

Shakira sorprendió a sus seguidores al aparecer este miércoles en sus redes con un look muy sexy y atrevido que encantó a todos.

La colombiana se mostró con un estilo de corsé de encaje rojo, con escote de corazón y tiras finas, y llevó sus labios en rojos, derrochando sensualidad.

Su cabello lo llevó suelto y liso, y se veía espectacular, llenándose de halagos, que se sumaron a su sexy look del nuevo video junto a Karol G en el que aparece con un vestido beige y el cabello suelto.

“Wow esta mujer es pura pasión, me encantó”, “que look tan sexy”, “a Shakira no le pasan los años, es increíble”, “Shakira se supera cada vez más, que mujerón que es”, “lo que se perdió Piqué, que hombre tan estúpido, Shakira es hermosa”, y “amé su look sexy en rojo pasión”, fueron algunos de los halagos que recibió.

Aunque Shakira ha sacado perfumes desde hace años, parece que ahora lo hará más seguido y se dedicará más a este emprendimiento, que también le genera muchos millones.