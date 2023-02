Ahora que Shakira estaría rehaciendo su vida amorosa, estas señales evidencian que Piqué la sigue amando

Piqué se ha mostrado muy feliz con Clara Chía Martí y hasta la presumió en sus redes sociales con una foto que sorprendió a todos.

La pareja fue captada la semana pasada por el paparazzi Jordi Martín caminando en las calles de Barcelona y se les veía complicidad y felicidad.

Sin embargo, aunque el futbolista trata de presumir su felicidad con su novia de 24 años, existen algunas pruebas que delataría que aún sigue queriendo a Shakira.

Y es que aunque se esfuerce por no verla, y dejar a sus hijos rápido en su casa, donde antes vivían juntos, para no topársela, parece que sigue teniendo sentimiento de amor hacia su ex, o así lo aseguran algunos usuarios en redes.

Además, esto coincide con el hecho que la colombiana podría estar rehaciendo su vida amorosa con su instructor de surf, Gorka Ezkurdia.

🚨 | Shakira with ocean photographer Gorka Ezkurdia. pic.twitter.com/wbGcPbpUL2 — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) June 14, 2021

Las señales que revelan que Piqué sigue amando a Shakira aunque se muestra feliz con Clara Chía

La nombró como sus contactos más conocidos

Recientemente Piqué habló de Shakira y aseguró que es uno de sus contactos más conocidos, cuando pudo haber nombrado a cualquier otra persona.

Cuando el tiktoker John Nellis le preguntó quién sería su contacto más conocido en su agenda respondió “diría que... Shakira, que fue mi pareja”, dejando claro que aún la tiene en mente.

La sigue en Instagram y revisa todo lo que publica

Otra señal que evidencia que Piqué sigue enamorado de Shakira es que aún la sigue en Instagram y revisa todo lo que publica.

Hace unos meses el futbolista fue captado mientras iba en un avión revisando las redes de su ex, demostrando que aún está pendiente de todo lo que hace, cuando no tiene por qué hacerlo.

En lugar de molestarse por las indirectas de Shakira, se ríe

Cuando una mujer le envía indirectas a su ex, generalmente esto les molesta, y más si es tan público, como el tema que Shakira le hizo a Piqué.

Pero el futbolista no ha mostrado que le moleste, aunque quizás sí lo hace y solo aparenta, pero incluso se burló de él mismo y del tema que la colombiana le hizo.

Hace unos días durante una transmisión de Twitch el español se burló del tema y él mismo decía que no le “salpicara”, a modo de broma por el tema de su ex, y esto sin duda no es una reacción común.