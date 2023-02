¡La subestimó! La estrategia de la madre de Piqué para evitar una guerra con Shakira

Shakira y Gerard Piqué se han sumido en una guerra de indirectas, respuestas y acciones ante los comentarios que uno hace del otro, desencadenada luego del estreno de la sesión 53 junto al productor Bizarrap donde la colombiana no se guarda absolutamente nada para ella y suelta algunas pedradas no solo tiraron a matar al futbolista también a la ex suegra y Clara Chía Martí.

La canción, que al día de hoy está presente en los primeros lugares del top mundial, causó tanta controversia que terminó repercutiendo en la salud de la actual pareja de Gerard Piqué, donde supuestamente a raíz de la presión mediática habría sufrido un ataque de ansiedad que la llevaría al hospital, hasta la difusión de un video donde se muestra a la mamá del español, Montserrat Bernabeu, teniendo una mala relación con Shakira.

“Me dejaste de vecina a la suegra”. Vimos a Shakira colocando una bruja en su balcón y hasta erigiendo un muro que ayudara a dividir su casa con la de sus suegros, esto para mantenerse lo más alejada posible de la familia de Piqué hasta su mudanza a Miami con sus hijos Milan y Sasha.

Esto pidió la mamá de Piqué para zanjar su ‘guerra’ con Shakira

No solo Piqué y Clara Chía Martí han padecido los ‘efectos secundarios’ tras la salida del tema de Shakira y Bizarrap también la suegra y es que poco a poco se han ido revelando más y más detalles de su tortuosa relación, que al parecer, estaba muy alejada de la armonía.

Mucho se dice sobre que los padres del futbolista, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu no aceptaban a la Shakira por ser de origen latino, ya que al set una familia tradicional de cataluña, cualquiera que no portara el apellido supuestamente es considerado como un intruso, por lo que rumores apuntan a que la madre del español, jamás terminó de aceptar a la cantante de ‘Antología’.

Pero parece que si, de ser cierta esta especulación, la madre de Piqué no habría dimensionado el poder que tiene su ex nuera para mover masas y es que su música por muchos años, desde su debut en 1995, ha sido muy querida y aplaudida por su lírica.

Lo aprendió a ‘la mala’ pues parece ser que Bernabeu ya no quiere que exista más problemas entre su hijo y Shakira, por lo que a forma de estrategia, la madre de Piqué le habría pedido que se mantuviera al margen de los comentarios y que evitara a toda costa los rumores que no necesitan ser confirmados o desmentidos y por último, que no protagonizara una guerra mediática contra la colombiana.

Al parecer, Montserrat Bernabeu es su mejor consejera, pues en caso de que el futbolista hiciera caso a su madre, podría ir mermando toda la atención que está recibiendo y sobre todo, la cantidad de comentarios de ‘odio’ que constantemente recibe junto a su nueva pareja.