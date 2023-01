Así es como Aracely Arámbula está criando dos caballeros pese a tener un papá ausente

Aracely Arámbula está muy feliz celebrando que su hijo Miguel cumplió 16 años y aunque no comparte imágenes de su rostro, sí publicó un mensaje de buenos deseos. “Feliz cumpleaños mi amor”, se lee en sus redes sociales junto a una historia en la que incluyó a una de las perritas que adoptó: “Hasta Nalita comenzó el año con toda la energía y mis pupis también”.

La ausencia del cantante en la vida de sus dos hijos menores siempre ha sido un tema muy polémico, pues se habla de que no hace nada por verlos y que tampoco se encarga de sus gastos, algo que según Arámbula ha cubierto al cien por ciento por cuenta propia.

De acuerdo con el empresario Carlos Bremen, “El Sol” ya había saldado la deuda que tenía pendiente con Arámbula sobre la manutención, aunque quedan muchas dudas al respecto ya que esto no ha sido confirmado por los abogados de la actriz y sus hijos siguen siendo menores de edad.

A pesar de que el cantante ha sido acusado en varias ocasiones de ser “un padre ausente”, Aracely se ha encargado de darles lo mejor a sus hijos para que estos crezcan como todos unos caballeros.

“Preferiría compartir más tiempo con la familia; el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”, dijo en una ocasión.

Buenas palabras, buenas acciones

Si algo dejan claro mamás como Aracely es que no hay que subestimar que los niños no sólo aprenden de las palabras sino también de las acciones por lo que es importante dar siempre el buen ejemplo siendo congruentes con lo que se dice y se hace frente a ellos.

Los impulsa a ser mejores

Aracely siempre busca oportunidades para ser una guía para ellos y conectar a través de actividades más tradicionales como deportes y aquellos que les permita explorar el mundo lejos de las cámaras y la superficialidad del medio. Asímismo les inculca el trabajo voluntario así como ayudarle en las tareas del hogar.

Los escucha e impulsa a que se expresen

Los niños son muy observadores y siempre tendrán muchas preguntas y opiniones. Como mamás solemos protegerlos del mundo real y evitamos ciertas conversaciones pero hoy más que nunca es importante involucrarlos en la medida de lo posible. Esto va desde ser clara con lo que sucede con mamá y papá cuando se divorcian o cuando hay una nueva pareja en casa

Respeta su privacidad

Quizá muchos cuesitonan por qué no muestra sus rostros siendo que están en un mundo tan público pero ella, al igual que muchas mamás famosas, trata de respetar su privacidad y poder de elección. Mientras sean menores y no tengan la capacidad por completo de elegir si quieren ser o no figuras públicas, ella los mantendrá ocultos. Esto es de gran importancia ya que les está dando su lugar, con lo que les enseña a respetar y ser empáticos.

Inculca la convivencia entre hermanos

Además de Miguel y Daniel, Luis Miguel tuvo otra hija, Michelle Salas, de quien también ha estado alejado. A pesar de la diferencia de edad entre los hijos del cantante, sí hay una buena relación entre ellos y Aracely ha hecho posible que se conozcan y convivan, lo cual ha sido muy positivo para su desarrollo. Quizá son pocas las veces que se dejan ver juntos debido al gran hermetismo que se maneja con los más pequeños sin embargo, Michelle suele compartir mensajes de amor para ellos y de vez en cuando los visita.

“Obviamente convivo con mis hermanos. Mira yo siempre estoy en contacto con mi familia, con mis hermanos y con su mamá también, porque son mis hermanos, es mi sangre”, dijo durante una entrevista al programa De Primera Mano en abril de 2021.