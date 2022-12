Aracely Arámbula y el poderoso mensaje hacia Luis Miguel que deberían oír los padres ausentes

Para nadie es un secreto que Aracely Arámbula ha sacado adelante a los dos hijos que tuvo con Luis Miguel, pues él ha sido un padre ausente desde hace varios años.

Cuando la pareja anunció su separación, él asumió mucha distancia de Miguel y Daniel, de 13 y 15 años, respectivamente, lo que inclusó llevó a los famosos a enfrentarse legal y hasta mediáticamente por la manutención de los jóvenes.

No obstante, para la actriz ya no hay rencores al respecto y más que enfrentarse ante el cantante de La Bikina, le pidió que recapacite pues se está perdiendo de momentos invaludables que no regresarán jamás con sus dos adolescentes.

El fuerte mensaje de Aracely Arámbula a Luis Miguel por ser un padre ausente

“Yo preferiría más tiempos compartidos con la familia. Que ellos pudieran compartir también allá (con su familia paterna), porque el tiempo no regresa”, expresó la famosa dirigiéndose hacia quien una vez fue el amor de su vida.

“Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, indicó.

Su mensaje, sin duda, representa a miles de mujeres que se encuentran en la misma situación y que sufren, no solo por tener que cubrir las responsabilidades de dos en la crianza sino también por ver que sus hijos pierden momentos con su padre.

Pues aunque ellas se esfuercen para que no les falte nada y sobre todo, estén llenos de amor y atención, los progenitores también cumplen un rol esencial en el crecimiento y acompañamiento de los niños, más allá de lo económico.

Muchos aplaudieron las palabras de Aracely Arámbula hacia Luis Miguel y le pidieron a El Sol de México que “recapacite por el bien de sus hijos” y que “nunca es tarde para pedir perdón”.