Jacob Elordi, la razón por la que Henry Cavill se habría quedado sin su papel de Superman

Las últimas horas, el nombre de Jacob Elordi ha resonado fuerte entre los medios, pero no es por sus personajes en ‘The Kissing Booth’ y ‘Euphoria’, sino porque podría perfilarse como el nuevo Superman, esto sucede, apenas unos días después de que Henry Cavill se despidiera del personaje y anunciara su ‘ruptura’ con Warner Brothers.

Recordemos que el actor, en ocasiones anteriores, había declarado ya no estar conforme con papeles de adolescente, pues buscaba mostrar una etapa mucho más madura, la razón por la que ya no estaba contento con personificar a jóvenes de preparatoria como en la película de Netflix.

El posible argumento para la nueva película de ‘Superman’ rondaría en los inicios del superhéroe, por lo que un rostro mucho más joven sería ideal para el personaje, puesto que Cavill, interpretaba a un hombre maduro y esa sería la razón principal por la que no fue posible renovar el contrato del actor para esta producción.

¿Henry Cavill ya tiene reemplazo para su papel de Superman? Jacob Elordi está entre los favoritos

Medios apuntan a que Jacob Elordi, ya está en pláticas para interpretar al ‘Hombre de Acero’, y esto sin dudas representaría un gran paso en la carrera del actor, pues estaría obteniendo un papel fundamental en su trayectoria, por lo que quizá si se perfila entre los prospectos favoritos para interpretar a ‘Superman’.

Medios han mencionado que este papel, no sometería al actor a grandes cambios físicos para interpretar al superhéroe, porque es precisamente la juventud lo que desean retratar en una nueva película sobre ‘Superman’.

Jacob Elordi, es tan solo uno de los posibles prospectos para interpretar al personaje del que Henry Cavill fue dueño durante varios años y que muchos de los fanáticos sin duda alguna extrañarán, es por eso que los productores que retratarán la nueva perspectiva de la película no solo verían este cambio, sino en otros personajes por la época en la que se busca ambientar la historia de DC.

‘The Hollywood Reporter’ fue el medio que habló acerca de otros posibles cambios, debido a que, por el momento, los productores de la historia de DC, continúan en una búsqueda por rostros jóvenes y frescos, así que habrá que estar atentos sobre qué otros personajes recaerá esta decisión y quiénes serán los nuevos talentos que se sumen a la historia de ‘Superman’.

Por ahora, fans continúan lamentando la decisión de los productores de terminar el contrato de Henry Cavill como ‘Superman’ pues su trabajo como actor volvió del superhéroe algo entrañable y no se zanjan aquí las cosas, pues recordemos que el histrión no solo salió de este universo, también había anunciado su salida de The Witcher, la serie de Netflix, basada en una saga de libros y videojuegos de fantasía.