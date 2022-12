Henry Cavill presumió que gracias a su novia volverá a las pantallas: muestra que van en serio

Henry Cavill ha tenido unas últimas semanas bastante agitadas luego de anunciar su retiro de la serie de The Witcher y recientemente el de su despido de Superman, dejando a sus fans totalmente desanimados, pues ya habían rumores de una nueva entrega de la saga del D.C. con él como protagonista, pero al parecer todo cambió.

Sin embargo, este viernes le volvió el alma al cuerpo a sus seguidores al conocer que ya cuenta con un nuevo proyecto que promete dar de qué hablar y mostrar una nueva faceta del famoso.

El galán más codiciado de Hollywood ha tenido un gran apoyo para retomar su regreso a las pantallas y su gran aliada y salvadora ha sido nada más y nada menos que su novia Natalie Viscuso.

La ayuda que recibió Henry Cavill de su novia

Aunque Henry le rompió el corazón a más de una al confirmar su noviazgo con Viscuso, quien es Vicepresidenta de Televisión y Estudios Digitales de Legendary Pictures, empresa detrás de películas como “Godzilla vs Kong” y “Dune”, ahora más de una la ha aplaudido y le agradecen que lo haya ayudado para volver al ruedo.

Y es que fue el mismo famoso quien confirmó a través de sus redes sociales que fue su pareja quien lo ayudó a ser el protagonista del live action de “Warhammer 40.000″, el popular juego de miniaturas de fantasía y le agradeció todo su apoyo, demostrando su admiración a su trabajo.

“Durante 30 años he soñado con ver un universo de Warhammer en acción real. Ahora, después de 22 años de experiencia en esta industria, finalmente siento que tengo el conjunto de habilidades y la experiencia para guiar un universo cinematográfico de Warhammer a la vida. Asociarnos con Natalie Viscuso en Vertigo ha sido una bendición más allá de las palabras, sin ella quizás no hubiéramos encontrado el hogar perfecto en Amazon. Y tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al alcance masivo de Warhammer. Para todos los fanáticos de Warhammer, prometo respetar esta IP que amamos. Prometo traerte algo familiar. Y me esfuerzo por traerles algo fantástico que, hasta el momento, no se ha visto”, escribió.