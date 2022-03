Jacob Elordi y los galanes que derrocharon estilo en la alfombra roja de los Oscars 2022

La alfombra roja de los Oscars 2022 fue desplegada el pasado domingo y como es de costumbre se llenó de mucho estilismo, glamour, elegancia y buen gusto.

Aunque la mirada siempre ha estado puesta en los mejores looks de las mujeres, los hombres también desplegaron su arsenal de estilo con esmoquin, sastrería y chaquetas, con lo cual resaltaban su estilo clásico y no clásico.

Los caballeros de Hollywood dejaron a más de una enamorada y probaron su buen gusto por la moda con acertados outfits.

Los galanes mejor vestidos de los Oscars 2022

Timothée Chalamet

El actor se ha acostumbrado a romper el convencionalismo pautado en los eventos de tal magnitud.

Chalamet apostó al negro con un conjunto de Louis Vuitton del cual destacaba la chaqueta corta de encaje y pedrería.

Lo que más resaltó durante su aparición es que acudir desprovisto de camisa, derrochando sensualidad.

Jamie Dornan

Jamie no necesita mucho para resaltar y esta vez se quedó dentro de la lista de los más elegantes.

El protagonista de ‘50 sombras de Grey’ llevó un traje clásico de dos piezas en color negro y camisa blanca con pajarita.

Jacob Elordi

El guapo actor de Euforia, acaparó las miradas con un esmoquin sobrio, elegante y clásico.

Para verse aún más distinguido llevó un pequeño pendiente y un reloj modelo Monaco de TAG Heuer.

Jake Gyllenhaal

El actor se despojó un poco de los estrictos códigos de la etiqueta exigida para una noche como la de los Oscars y apareció con una imagen más informal al acudir sin corbata ni pajarita al evento, con una americana azul con solapas negras de Givenchy y reloj de Cartier.

Andrew Garfield

Para Garfield el terciopelo no pasa de moda y optó por un traje de Saint Laurent con blazer de terciopelo granate es la singular forma con que remata su camisa.

Su estilo replicaba moda masculina de la época victoriana.

Rami Malek

Otro que no desentonó fue Rami, quien vistió un esmoquin impoluto de Prada que adornó con broche de Cartier de lo más sofisticado de la noche.

Jason Momoa

La sastrería londinense Henry Poole & Co Ltd firmaba el look del actor, quien rindió un particular homenaje a Ucrania con un pañuelo de bolsillo en azul y amarillo como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano.