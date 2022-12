Henry Cavill se quedó sin capa y sin armadura, ¿qué está pasando con el actor este año?

La noche de ayer, Henry Cavill anunció que no regresaría al personaje de Superman perteneciente a la productora Warner Bros, noticia que conmocionó a la red, pues, muchos aseguraron que el actor se había despedido de ‘Geralt de Rivia’ en The Witcher, por continuar con este papel, aunque esto no está completamente asegurado.

¿Henry Cavill anunció su salida de The Witcher por Superman?

Recordemos que en octubre Cavill hizo oficial su salida de la producción de Netflix, de la cual había argumentado que su retirada se debía a diferencias creativas, lo que causó verdadera sorpresa, pues, su entusiasmo por interpretar a este personaje era evidente, ya que él se había declarado un ferviente admirador de la saga de videojuegos y libros, y es que siendo honestos, el actor logró capturar al público, con ‘El lobo blanco’.

Su lugar lo tomó la ex pareja de Miley Cyrus, Liam Hemsworth, quien aparecerá en la cuarta temporada para relevar a Cavill en el papel de ‘Geralt de Rivia’ continuando la historia de fantasía que se ha ganado el corazón del público.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras. Por desgracia, dejaré mi medallón y espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco”.

Se dice que este anuncio lo habría publicado luego de que Warner le pidiera anunciar en el mismo mes que volvería a ponerse la icónica capa roja de Superman. Tal como la productora lo pidió, el 24 de octubre subió un video en el que daba una pequeña probadita de ‘lo que estaba por venir’ respecto al superhéroe.

Henry Cavill se despide de Superman ¿Qué está pasando con el actor?

El actor de 39 años publicó a través de su cuenta de Instagram, que no volvería a ser Superman, y es que, dos despedidas en un año de entrañables personajes, es algo verdaderamente sorpresivo, tanto que la red comenzó a generar debate por ello, los mensajes de apoyo y hasta algunos memes no se hicieron esperar; incluso algunos mostraron su esperanza para que retomara su papel en The Witcher.

“Después de todo, no regresaré a ser Superman, esto sucede luego de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes ser contratado. Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Los cambios son inevitables. Lo respeto, James y Peter tienen un universo por construir y les deseo la mejor de las suertes. Mi turno de usar la capa terminó, ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”.

Por su parte, el cineasta estadounidense James Gunn, comentó que la razón por la que Henry Cavill no participaría en la película, sería debido a que presentarían a un Superman en etapas iniciales, mucho más joven.