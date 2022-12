Como Rihanna, Andrea Escalona muestra su maternidad en sexys fotos y la llaman “exhibicionista”

Andrea Escalona está a pocos días de darle la bienvenida a su primer hijo, y la orgullosa madre mostró su entusiasmo a través de fotografías que dividieron opiniones de los internautas.

Estas últimas semanas, se metió en una serie en controversias por hacer el famoso paso de reggaetón que viralizó la cantante brasileña Anitta gracias a su tema ‘Envolver’, durante el porgrtama de televisión ‘Hoy’ cuando estuvo de invitado Nicky Jam, pues muchos comentaron que llevarlo a cabo mientras estaba embarazada, pues podría ser perjudicial para el bebé e incluso lo pondría en riesgo.

Ella reaccionó ante aquellos que la criticaron, contestó “A todos los que se ofendieron por mi perreo con Nicky Jam, acá les va otro bailecito con Pablo Montero”. Añadió “Que bueno que no me han visto haciendo cositas con mi novio, porque ahí sí les da el patatús”.

Andrea Escalona y Magda Rodríguez, la triste separación de almas gemelas

Como sabemos, Andrea Escalona pasó por un momento complicado en su vida luego del sensible fallecimiento de su madre, la productora Magda Rodríguez, el 1 de noviembre de 2020.

Madre e hija siempre mostraron un estrecho lazo de amor, complicidad y amistad, siempre fueron inseparables, considerando a su madre como su alma gemela, incluso fue ella quien contó que la muerte de Magda ya la había presentido, ya que un mes antes había estado muy triste, hasta el día de su partida.

Andrea Escalona muestra su lado más sensual con atrevidas fotografías

La hija de Magda Rodríguez ha demostrado en innumerables veces que la maternidad no está peleada con la sensualidad y además de mostrar su emoción por recibir a su primer hijo con Marco.

Al estilo Rihanna, Andrea Escalona, no se convirtió en una madre tradicional, al contrario, continuó explorando su sensualidad a través de piezas que incluyen pequeñas faldas, tops o bustiers, vestidos entallados, transparencias, bikinis y otros looks reveladores con escotes pronunciados.

Demostrando que la maternidad no tiene por qué ser un impedimento para las mujeres a la hora de mostrar ante el público su cuerpo, es por eso que desató una nueva controversia en redes sociales, cuando publicó una nueva foto en su cuenta de Instagram.

En la foto, se muestra completamente desnuda, a excepción de unos jeans que alcanzan a asomarse en la fotografía, la piel está al descubierto y tapa su busto con las manos a modo de censura.

Además, compartió un mensaje enternecedor, en el que, además de dar la bienvenida a su bebé, a quien apoda ‘Churrito’, habló sobre la conexión con Dios, que representa para ella su llegada, y también plasmó el nombre de Magda Rodríguez en la publicación:

“Eres la espera más bonita qué hay y eso que no me gusta esperar! Desde que me enteré que venías me das tranquilidad y paz. Una conexión directa con Dios como Wi-Fi. Tu abuelita se fue al cielo y con ella mi certeza, contigo regreso! Gracias por esta dulce espera”.

Es importante que dejemos de juzgar las decisiones de los otros y sobre todo como las mujeres deciden llevar su maternidad, estamos viviendo un punto de la historia en la que es importante respetar y dejar a vivir a las personas, las diferencias estarán presentes siempre, pero la tolerancia es importante para vivir una vida armónica.