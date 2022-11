Andrea Escalona demuestra con estos 4 looks que es posible estar embarazada y ser sexy

La llegada de un bebé lo cambia todo y, por supuesto, eso incluye la transformación del cuerpo, que muchas veces tiende a bajar un poco el autoestima de las mamás. Sin embargo, Andrea Escalona ha demostrado que se puede ser sexy, feliz y estar embarazada al mismo tiempo, pues es importante llevar con una relación de paz con el cuerpo.

La conductora del programa Hoy, de Univisión, espera su primer bebé. La gran noticia la dio el 22 de junio en la revista matutina, en la que indicó que para ese momento tenía 13 semanas. Andrea, de 35 años, tendrá un niño junto a Marcos, su pareja con quien mantiene una relación desde hace un año y tres meses, gracias a Galilea Montijo.

Ahora ya su panza ha crecido y no duda en presumirla con espectaculares atuendos que refuerza que el embarazo no tiene por qué ser una etapa para sentirse fea, sino para conectarse con una misma. Además, el mercado ofrece gran variedad de opciones para embarazadas que puedes combinar. Atrás quedaron los tiempos en el que se debía vestir con una bata larga.

Su panza, su protagonista

“Jamás había estado tan feliz y orgullosa de mi panza”, así lo ha dejado ver en su cuenta en Instagram y en programa televisivo. Una de las formas de decirle al mundo que se siente cómoda y segura es dejando al descubierto su barriguita, pero con mucho estilo. Como en esta ocasión que optó por un crop top y un colorido maxipantalón estampado que le realza su figura y le da un toque fresco y sensual.

Por supuesto, unas sandalias con tacón bajo no pueden faltar en su outfit. Sin embargo, este tipo de zapato no debe usarse con frecuencia durante esta etapa porque “los tacones altos alteran la postura, acortan los músculos de la pantorrilla y colocan una mayor presión en la espalda y las rodillas”, aseveró Lorraine Jones, presidenta de la Sociedad de Pedicuros y Podólogos en una entrevista a la BBC

Por lo que recomienda “usar zapatos amplios y firmes que les den apoyo para minimizar la incomodidad y evitar el daño en el largo plazo”.

Un overol para las tardes

Para un look de domingo, se podría optar por un overol maternal, como lo lució Andrea. Esta prenda es muy cómodo, por lo que se puede usar para ir al mercado o pasear por la ciudad, sobre todo en época de verano o primavera. Si eres de las que no les gusta mostrar la panza, pues puedes usar una blusa larga que la cubra o la marque.

El sexy negro

Para mostrar toda la sensualidad, Andy ha optado por usar ajustados vestidos cortos que marca su estilizada figura y bello embarazo. En esta oportunidad el negro le sentó muy bien, exalto su sexappel . También se puede llevar un vestido largo con corte en una de las piernas. Lo importante es jugar con lo que se quiere destacar: el busto, las piernas, la espalda. Y saber jugar con los accesorios.

Para el verano

Un sencillo y suave vestido con escote en corazón o en V, que realce tu busto es una outfit que no puede faltar en tu guardarropa de mamá embarazada. Según como lo lleves, puedes lucir sexy o tierna, es por eso que resulta tan versátil. En esta etapa de tu vida no se trata de ser perfecta, sino de abrazarte como eres. Bien lo dice Andrea: “Resignificando el embarazo, por lo menos el mío 😜, ¡daré a luz! Aliviarme no, ¡no estoy enferma! El respeto al embarazo ajeno es la paz. No hay que romantizarlo, pero tampoco ponerle achaques demás. (...) Sexy, fodonga, bipolar, rio, lloro, mi bebé sabrá desde la panza que tiene una mamá de carne y huesos no un robot, que no soy perfecta”.