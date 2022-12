Fans defienden a Camilo y Evaluna de quienes revelaron la identidad de Índigo sin permiso

Desde que se estrenó el reality show ‘Los Montaner’ en DisneyPlus, Camilo y Evaluna han estado en la mira más que nunca, pues los fans quieren saber más de su vida ahora que la pequeña Índigo está en sus vidas.

Eso sí, internautas se han dedicado a cuestionarlos por la decisión de ponerle un nombre neutro y no mostrar su rostro para darle libertad de elegir su identidad y si respetar su privacidad.

En una reciente entrevista con el portal Infobae en la que la pareja promocionó Los Montaner, hablaron de la ventaja de que su bebé sea “portátil” y pueda viajar con ellos en las giras.

“Bueno que sea portátil es muy conveniente y es lo máximo, porque podemos seguir haciendo lo que amamos también con ella y es fantástico, y se vuelve todo más bonito”, dijo Evaluna.

Esto ha hecho que constantemente se les vea juntos pues nunca la dejan. Por supuesto, algunos fans no pueden evitar la emoción de tener a sus ídolos cerca y en ocasiones han roto la regla de no compartir publicaciones en los que se vea el rostro de la bebé.

Fue así como en TikTok comenzaron a circular videos en los que captaron a Camilo con Índigo en brazos y se le alcanza a ver el rostro.

Mientras algunos internautas comenzaron a señalarlos de “ridículos” por querer andar en público sin mostrarla, otros salieron en defensa de la pareja, criticando la acción de la fan que los exhibió.

“Uff huele a demanda”. “Porque no respetan la vida de las personas”. “Tanto q lo an ocultado y ahora sale en fotos”. “Eso no se hace ojalá no tengas consecuencias, a mi no me gustaría que expusieran a mis hijas así, ellos no querían”. “Respeta la decisión de Camilo y Evaluna de no mostrarla y bórralo, ojalá te demanden”. “Madre mía nadie respeta”. “Este video me parece que deberías borrar, o tapar la cara de la niña porque nadie te da derecho a sacarle foto”, se lee.

Camilo y Evaluna constantemente son blanco de críticas por la forma en la que está criando a su bebé pero ellos son los único que saben lo que es mejor para ella.

Ellos mismos han dicho que ha sido un verdadero reto pero que se han enfocado en dejar que explore el mundo a su manera.

“En este momento nosotros estamos protegiendo todo lo que ella está decidiendo hacer, y por lo pronto está muy ocupada decidiendo recorrer los pisos de la casa, decidiendo morder las paticas de las sillas”, puntualizó Camilo en una entrevista con Infobae.

Desde el nombre, hasta la forma en la que cargan a la bebé y la “exponen” a los ruidos durante los conciertos, los internautas sólo han buscado formas de humillarlos pero ellos no se han dejado.

Tanto Camilo como Evaluna han hecho lo posible por darle una buena vida a su bebé y en ningún momento la han expuesto. Ellos han tomado todas las medidas para mantenerla sana y salva y eso incluye el no mostrarla ante las cámaras. Sólo ellos saben lo que es mejor para ella. Nadie debería emitir opiniones no solicitadas sobre la crianza ajena.