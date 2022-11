Hijo de Violeta Isfel la entregó en el altar: él ha sido su mayor motor en su sanación

Violeta Isfel es una de las famosas mexicanas más queridas de la televisión por su gran talento histriónico y carisma. Sin importar las dificultades que ha atravesado, la actriz siempre se ha mantenido firme con la cabeza en alto lo que ha hecho que muchos la admiren.

Recientemente Violeta cumplió su sueño de casarse con Raúl Bernal, quien ha sido su pareja desde 2018. Aunque ya se habían casado simbólicamente hace unos años, esta vez firmaron legalmente su enlace.

“Hemos vivido las pruebas más grandes de nuestra vida, nuestro primer año juntos fue muy complicado, y luego vino la pandemia; después de eso dije: ‘Que me encierren con Raúl donde sea’, porque lo amo profundamente y no veo mi vida con nadie más”, reveló la actriz a la revista TV y Novelas.

El evento fue una ceremonia civil en el hotel Fontán de Reforma en el que estuvieron presentes familiares, amigos cercanos y medios de comunicación.

La actriz lució un espectacular vestido de novia realizado por la diseñadora Deeb Herrera con mangas transparentes abullonadas, un corset con utransparencias y pantalón amplio que simulaba ser una falda. El diseño de Herrera es sin duda muy versátil ya que puede adaptarse a diferentes estilos e incluso usarse en otra ocasión.

En el altar, la actriz dedicó unas palabras a su ahora esposo: “Te amo. Hoy te elijo y así espero que sean muchos ‘hoy te elijo’. Gracias, mi amor, te amo”, dijo Violeta Isfel.

Su hijo Omar fue quien la entregó, lo que hizo el momento aún más emotivo.

Violeta se convirtió en madre cuando apenas tenía 18 años. Estaba grabando ‘Atrévete a Soñar’ cuando tuvo que buscar la forma de atender a su pequeño, y seguir con sus proyectos.

A pesar de que nada salió como ella lo había planeado, su hijo se convirtió en su motor más grande para salir adelante sola.

“Yo siempre quise se mamá sólo que no me fije con quien. En ese momento mi relación empezó a ser rara. El papá de pronto no llegaba, tenía un alcoholismo terrible. había muchas inconsistencias”, reveló en una entrevista con Aurora Valle, en 2020.

Aunque Isfel confesó que por mucho tiempo estuvo cegada ante la idea de que un hijo “solucionaría las cosas” entre ella y su ex pareja, finalmente aprendió que no es así. “Dije claro es el momento de ser mamá a lo mejor eso arregla las cosas. Chicas no lo hagan, no es la solución a un matrimonio. Ni siquiera me casé, viví en una unión libre con él y su familia. No voy a entrar en detalles. A él no le hizo mucha gracia la noticia de mi embarazo”, dijo.

Violeta se encargó de criar a un hombre amoroso, respetuoso y agradecido

“Había cosas demasiado absurdas, raras. Empecé a planear mi huida. Yo decidí ser mama soltera. Yo tomé la decisión por buscar una calidad de vida y Omar fue el motor más grande”, dijo en una entrevista con Aurora Valle.

La crianza de los hijos como madre soltera es una labor titánica que pocas veces se reconoce pues los señalamientos están a la órden del día.

Eso sí, a través de las buenas acciones de su hijo es que Violeta ha demostrado el gran trabajo que ha hecho. Hace unos meses, Omar publicó un video de agradecimiento por todo lo que ha hecho por él.

“Antes de tu sorpresa quiero decirte que te amo mucho, que sé que estos días no han sido fáciles para ninguno pero siempre vamos a estar juntos y estoy muy agradecido de las cosas que siempre me has enseñado”, expresó . “Admiro la persona que eres...para mí es un privilegio tenerte como mamá por lo guerrera que eres y porque te amo mucho y porque puedes con todo lo que tu quieras y creo que me has inculcado bien eso”.

Durante muchos años Violeta estuvo concentrada en su hijo a la par de su trabajo en los foros. Sin importar la presión, ella sabía que tenía que mantenerse firme para salir adelante.