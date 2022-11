Violeta Isfel se casa y con su historia de amor demuestra que siempre se puede ser feliz tras la adversidad

Violeta Isfel se ha convertido en una de las famosas mexicanas más queridas de la televisión y es que no sólo posee un gran talento histriónico sinoque además ha conquistado con su gran carisma y trasnparencia.

La actriz se consagró en la pantalla chica como ‘Antonella’, la simpática villana de la telenovela Atrévete a Soñar sin embargo, ha sido a través de sus redes sociales que ha podido mantenerse cercana a los fans, contando sus experiencias personales con las que muchos se identifican.

Es así como desde hace unos años, Violeta se ha sincerado mucho respecto a lo que significó ser mamá a los 18 años, el haber luchado para salir de una relación violenta y hasta conocer al amor de su vida que la ha acompañado en sus momentos más difíciles.

Violeta sorprendió a todos con la noticia de su matrimonio con el empresario el empresario Raúl Bernal. Y es que aunque en 2018 unieron sus vidas, este martes lo hicieron a través del civil.

“Hemos vivido las pruebas más grandes de nuestra vida, nuestro primer año juntos fue muy complicado, y luego vino la pandemia; después de eso dije: ‘Que me encierren con Raúl donde sea’, porque lo amo profundamente y no veo mi vida con nadie más”, reveló la actriz a la revista TV y Novelas.

La decisión de formalizar su enlace se dio tras superar una oleada de problemas que enfrentó la actriz, entre una situación económica complicada, enfermedades y una depresión que “casi le cuesta” el matrimono.

Hace unos meses Violeta tuvo que cerrar temporalmente su negocio de hamburguesas “Isfelburguers”. “Tuvimos que poner una pausa porque subieron las rentas como si no hubiera mañana. Se vuelven imposibles de pagar. Eso nos ha mermado un poquito”, explicó al programa de televisión De primera mano.

Y aunque se le abrieron muchas puertas para nuevo proyectos en su carrera, le vino una descompensación debido a a la extenuante carga de trabajo. Esto además disparó un cuadro de ansiedad y depresión.

“Me puse extremadamente proactiva, y todos sabemos que nada de eso en exceso es saludable. Nunca me di chance de sentarme y decirme a mí misma: ‘me siento mal’, ‘estoy alterada’ o ‘estoy triste. No me di chance de ver que camión me arrolló, porque solo estaba pensando en como sacar adelante a mi familia”, dijo en la misma entrevista, en febrero.

Tras superar la adversidad, su enlace matrimonial ha adquirido un nuevo significado pues su esposo siempre estuvo con ella.

“Ahí nos dimos cuenta de lo importante que es tener a tu lado, legalmente, a una persona que pueda tomar decisiones”, dijo a TVyNovelas durante su boda civil.

La persona correcta siempre llegará a ti

La vida de Violeta no ha sido nada fácil, empezando porque ella sola se hizo cargo de su hijo Omar. La actriz ha dicho que no fue una decisión fácil criarlo como madre soltera pero que era lo mejor para ambos debido a que fue víctima de violencia doméstica por parte del padre de este.

“Había cosas demasiado absurdas, raras. Empecé a planear mi huida. Yo decidí ser mama soltera. Yo tomé la decisión por buscar una calidad de vida y Omar fue el motor más grande”, dijo en una entrevista con Aurora Valle.

Durante muchos años Violeta estuvo concentrada en su hijo a la par de su trabajo en los foros. Sin importar la presión, ella sabía que tenía que mantenerse firme para salir adelante. Ella siempre se mantuvo discreta con respecto a los problemas que tuvo con su ex pareja pues además no quería que eso afectara a su hijo.

Antes de Raúl, Violeta tuvo una relación con Archie Balardi, con quien terminó en 2018.

Gracias a los problemas y las relaciones fallidas a las que se enfrentó, Violeta entendió que vale la pena esperar y que la persona correcta hará todo por tu felicidad.

Durante una entrevista para el canal de Facebook de Badabum, Isfel confesó que se conocieron hace más de 11 años y que aún estaba en una relación con Balardi :

“Mi esposo y yo somos amigos de hace 11 años o más, yo lo conocí en un casino… Entonces mi novio, de ese momento, no tenía teléfono y me dijo ‘apunta el teléfono de Raulito para que nos enseñe a jugar’”.

La actriz confesó que ambos mantuvieron contacto y fue hasta que ella terminó su relación que se conocieron mejor pues estaba muy triste y él la apoyó. Poco después le confesó que “sentía algo por ella”.

“Nos hicimos amigos por Facebook… Un día me vio súper mal, le conté ‘ya terminé con este chavo, mi hijo se va a la universidad, se va a un internado y no lo voy a ver en un mes, voy a estar sola’”, dijo.

Han sido cuatro años como pareja pero décadas de conocerse y ambos han sido un apoyo para el otro.