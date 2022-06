Violeta Isfel cumplió 37 años y así es como ha inspirado a las mujeres a no rendirse ante la adversidad

Violeta Isfel se ha convertido en una de las famosas mexicanas más queridas por su carisma y transparencia. La actriz es recordada por dar vida a Antonella en “Atrévete a soñar” pero también se ha ganado el cariño del público por sus ocurrencias en redes sociales.

Ahora que se encuentra participando en el concurso “Las estrellas bailan en Hoy”, ha demostrado que es una artista multifacética pues además de actuar y cantar, también baila como toda una profesional.

Violeta está cumpliendo 37 años llena de proyectos y rodeada del amor de sus fans y seres queridos. La actriz compartió algunos mensajes en los que se lee lo mucho que la admiran y estiman.

Y es que en la farándula no muchas se atreven a hablar de sus miedos e inseguridades per ella no ha tenido miedo mostrarse vulnerable, algo que le ha permitido tener un acercmiento más real con sus fans.

Las lecciones que nos ha dado Violeta Isfel para enfrentar la adversidad

Cuando una puerta se cierra, otra se abre

violeta isfel

El 2020 hizo que la actriz tuviera que buscar la forma de salir adelante ante la falta de trabajo que suscitó la pandemia de Covid-19. A pesar de que ella siempre ha tenido buenas oportunidades en los sets y foros de televisión, la situación la dejó sin un trabajo seguro. Eso la llevó a pensar en una forma de seguir obteniendo ingresos y la encontró abriendo su propio negocio de hamburguesas.

Isfel fue muy criticada cuando comenzó ya que ante muchos, era increíble que dejara el glamour de los foros para estar en una cocina. Pero ella siempre se mantuvo firme y no dejó que los prejuicios tumbaran sus ilusiones.

Luego de dos años, la actriz tuvo que cerrar pero con eso volvieron las oportunidades en teatro y televisión. Aún así, no pierde la esperanza de volver a tener su negocio en algún futuro.

Su hijo ha sido su mayor motor

Violeta Isfel Omar Isfel nació el 27 de diciembre de 2003, convirtiéndose en el motor de Violeta.

Desde muy joven Violeta tuvo que sacar sola a su hijo, al tiempo que luchó por mantenerse en el exigente mundo del espectáculo.

Fue a principios de 2019 cuando Violeta rompió el silencio respecto a esta parte de su vida ya que por muchos años le causó mucho dolor.

La actriz tenía 18 años cuando decidió que criaría a su hijo sola. De acuerdo con lo relatado en una entrevista con la comunicadora Aurora Valle, su sueño siempre había sido ser madre y aunque no fue de la manera que imaginaba, aprendió a ser fuerte y mejorar muchos aspectos de su vida.

“Había cosas demasiado absurdas, raras. Empecé a planear mi huida. Yo decidí ser mama soltera. Yo tomé la decisión por buscar una calidad de vida y Omar fue el motor más grande”, dijo.

Sobre dejar de creer que tenemos que cumplir expectativas ajenas y estándares de belleza irreales

A pesar de ser una mujer hermosa con grandes cualidades, Violeta sentía que su físico no era “suficiente” como para ser llamada a telenovelas y series por lo que decidió aumentarse el busto.

“Era muy difícil poder encontrar trabajos porque qué podía ofrecer, si la protagonista tenía que verse torneada o debía tener un cuerpazo o algo, además de ser talentosa y muy guapa, entonces dentro del molde yo no entraba”, mencionó.

La situación la llevó a sufrir mucho y finalmente aprendió que las mujeres siempre estamos sometidas a la enorme presión de cómo debemos vernos para ser aceptadas y que es momento de romper con los prejuicios.

Hoy, Violeta se muestra plena, consiente de quién es y sin importar el qué dirán.