Violeta Isfel llora al regresar como ‘Antonella’ y demuestra lo poderosa que es la gratitud

Violeta Isfel se ha convertido en una de las famosas mexicanas más queridas de la pantalla chica por su carisma y transparencia. Aunque la actriz es recordada por dar vida a Antonella en “Atrévete a soñar”, también se ha ganado el cariño del público por sus ocurrencias en redes sociales.

Este ha sido un gran año para la actriz pues aunque se vio obligada a cerrar temporalmente su negocio de hamburguesas, le llegaron muchas oportunidades laborales.

Isfel ha sido parte del programa Las estrellas bailan en Hoy, demostrando que además de saber cantar y actuar, posee un gran talento para bailar.

Recientemente la actriz sorprendió a todos con un reencuentro inesperado con una querida ex compañera de la telenovela Atrévete a Soñar, en la que se ganó el cariño del público como ‘Antonella’.

Junto con Roxanna Puente, Violeta ofreció una pequeña presentación en la que interpretó temas del grupo ‘Las Divinas’, las antagonistas de la historia.

La actriz compartió un video en Youtube en el que mostró el proceso de dicho reencuentro. Mientras Roxanna ensayaba el tema de Las Divinas, Violeta se acerca llorando a abrazarla y le da la gracias.

Violeta Isfel Youtube

Asimismo le confiesa que ella no vivió muchas de las cosas que el resto de sus compañeras sí pues cuando la telenovela se grabó, tenía 18 años y acababa de tener a su hijo.

“Heeey mis amores, este video y reencuentro fue con todo el amor del mundo. Gracias por tantos años de cariño, ¿y tú? quieres un reencuentro con todas mis divinas?. Comenta tus mejores recuerdos de “Atrévete a soñar””, se lee en la publicación de Isfel en Youtube.

Violeta siempre ha dicho que la gratitud es una de las cosas más importantes para ella y lo que le ha abierto las puertas siempre a pesar de las dificultades.

Por supuesto hubo una lluvia de halagos de aquellos que comentaron que “los años no pasan en Violeta”.

Ante la dinámica de Isfel sobre comentar el mejor recuerdo que tengan sobre la novela, usuarios comentaron: “Mi recuerdo es que mi papá me enseñó a bailar las divinas yo estaba pequeña”. “Fueron muchísimos momentos tan lindos que viví con ustedes, lloré cuando saliste y más porque mi disco de Atrévete a Soñar me lo regalo un tío y ese día fue la ultima vez que supe de él, ahora el me cuida desde el cielo”. “Qué bellos recuerdos!! Esta telenovela me encantaba y mi hermana de cumpleaños me llevo a una firma de autógrafos ️ me compro el disco, ahora que no está aquí, lo recuerdo con mucho amor”.

El 2009 marcó un antes y después en la carrera de Violeta Isfel

‘Atrévete a Soñar’ se convirtió en una de las telenovelas más importantes de la época y a pesar de ser una adaptación de la argentina ‘Patito Feo’ , logró tener su propia esencia con nuevas canciones y un elenco encabezado por Danna Paola.

Violeta dio vida a su enemiga Antonella sin embargo, se ganó el cariño del publico. A pesar de ser mayor que sus compañeras, pudo transformarse en una adolescente encantadora.

Además, el personaje terminó dando frases icónicas así como grandes lecciones de vida a los fans, lo que hoy día agradecen.