‘Wednesday’ de Tim Burton: una carta de amor y lección para los que se sienten excluidos

A unas horas de su estreno, el público comenzó a publicar sus primeras reacciones de la nueva serie de Tim Burton que ha cautivado a todos, tanto que, algunos de los internautas se sintieron verdaderamente identificados con ‘Wednesday’ o ‘Merlina’ como la conocemos en nuestro país.

¿De qué trata Merlina de Netflix?

En la sinopsis oficial de Netflix se puede leer “Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más”.

El público ya había visto un adelanto de Merlina, donde la plataforma nos adelantaba la razón por la que la joven Addams había llegado a la Academia Nunca Más, y esto fue después de que la hija de Morticia, lanzara pirañas a una piscina llena de jugadores de waterpolo dentro, hecho que provoca que la expulsen una vez más de otra escuela.

Esto provoca que su familia se mude a otra ciudad para llevarla a una nueva escuela, donde termina volviéndose la excluida del lugar para excluidos y además la llevan a adentrarse en una serie de casos de misterio que intenta resolver.

¿De dónde proviene el nombre de ‘Wednesday’?

Hace un tiempo, The New Yorker, publicó una carta que explicaba el origen de ‘Wednesday’, enviada por Joan Blake, la mujer explicaba que había conocido a Charles Addams, el creador de The Addams Family hace más de 50 años y que para ese entonces ella se encontraba deprimida porque estaba atravesando un proceso judicial que involucraba a sus hijos.

La joven se estaba quedado con uno de sus antiguos compañeros de cuarto de universidad y había sido invitada a una gran fiesta, misma a la que asistió Addams, quien se acercó a platicar con ella al verla triste.

Ahí, él le platicó que su proyecto estaba por convertirse en un show para televisión, pero que aún no tenía nombre para la niña, a lo que ella le respondió “Miércoles: El hijo del miércoles está lleno de dolor”, y de ser verdad, ya conocemos el resto de la historia, pues, así se le conoce hasta ahora a ‘Wednesday’.

Tim Burton confesó que se sintió identificado con la historia de Merlina

El director de origen estadounidense, Tim Burton, contó en una entrevista que había crecido sintiéndose parte de la Familia Addams y sobre todo había sentido una especial conexión con ‘Wednesday’: “Me siento como ella desde mi adolescencia. Comprendo muy bien al personaje porque tuve problemas mentales la mitad de mi vida”.

El director de 64 años, también contó que Merlina reflejaba algo que él había vivido durante su etapa escolar, sentirse excluido, diferente a los otros: “Es divertido porque ‘Merlina’ va a una escuela de marginados, pero ella es una excluida entre los excluidos. Y es así es como me sentí yo, esa parte realmente me interpela porque es como me sentí en mi colegio, con mis padres y otra gente” .

Wednesday de Tim Burton, una carta de amor para los que se sienten excluidos

Es un hecho que en algún momento, muchos llegamos a sentir que no formamos parte de un lugar, que tal vez no encajamos o no hacemos clic con un grupo de personas y el personaje que Jenna Ortega encarna, además del aire de desdén, refleja una situación de la que mucha gente pudo sentirse identificada, ¿Cuál es nuestro verdadero lugar? ¿A dónde pertenecemos?

Entender las diferencias de los demás, sus perspectivas o sus gustos es la base para que más personas dejen de sentirse marginadas, rechazadas y quizá, si la gente cooperara, permitiría que algunos vivan las mejores etapas de su vida.