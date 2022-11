Jenna Ortega contó el rechazo que enfrentó por ser Merlina pero ahora sorprende con su actuación

La espera para ver Merlina Addams terminó al ser estrenada este 23 de noviembre en Netflix con muchas expectativas sobre la actuación de Jenna Ortega, quien le da vida a la niña malvada. La producción dirigida por Tim Burton era una de las más esperadas por la fama con la que cuenta el director.

Tras conocerse el tráiler de ‘Wednesday’ los espectadores no estaban convencidos con la elección del cast, ya que los actores no se parecían en nada a la versión noventera de Barry Sonnenfeld, especialmente Homero Adams, ahora interpretado por Luis Guzmán.

Por si fuera poco, pocos confiaban en la actuación de Jenna, al ser la primera vez que trabaja al lado de Burton, sin embargo, ya había participado en varias producciones de terror como La noche del demonio 2, You y Scream 5, lo que la convirtió en una de las favoritas para el papel.

Jenna Ortega sabía que no confiaban en ella pero sacó todo su talento

La joven de 20 años se ha esmerado para demostrar la calidad de su talento y decidió contar como ha sido enfrentar los retos del personaje.

Para Jenna asumir el reto no fue nada fácil, al saber que no todos confiaban en ella y por su deseo de no replicar la versión de Christina, sino que quería mostrar algo diferente.

“Sentí que todos querían cosas diferentes de ella. Recuerdo que Tim (Burton) no quería que tuviera ningún tipo de expresión o emoción. Quería una cara plana. Hubo muchas batallas sobre eso con otros directores. Sentí que la gente no siempre confiaba en mí cuando yo estaba creando su camino en términos de ´Ok, este es su arco. Aquí es donde se pone emocional´”, comentó.

Tim asegura ser fan de la niña siniestra, por lo que decidió incluir a Cristina Ricci quién anteriormente interpretó a la tenebrosa jovencita, y sirvió de gran ayuda para que Ortega contara con algunos tips.

El personaje seguía siendo una niña de 10 años por lo que era difícil mostrar cierta inocencia.

“Ese aspecto ingenuo de un niño, es un poco diferente cuando te haces mayor y te conviertes en un adolescente porque entonces suenas como una perra”, comentó.

A pesar de los retos y complicaciones la joven logró sacar adelante su actuación y tras el estreno muchos la han aplaudido.