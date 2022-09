Jenna Ortega se negó interpretar estereotipos latinos: ahora triunfa con personajes complejos

Wednesday Jenna Ortega, conocida por su participación en la serie You, protagonizará "Wednesday" de Tim Burton

La industrias hollywodense puede ser muy dura para los latinos, y es que es común que los actores sean encasillados en papeles estereotipados, sin embargo Jenna Ortega dijo “NO” a este tipo de personajes y luchó para convertirse en una aclamada intérprete.

Desde muy joven, la actriz tenía la intención de honrar sus raíces latinas sin caer en aquellos papeles de “sirvientas” o “hija de un narcotraficante”, ya que quería demostrar que la comunidad latinoamericana tiene mucho más que ofrecer.

Aunque su exigencia como actriz la llevó a ser rechaza en un sinfín de ocasiones, ella estaba determinada a formarse un camino deslumbrante en el mundo de la actuación, de modo que se esforzó durante años para obtener papeles poderosos y retadores.

De esta manera fue que Jenna consiguió convertirse en una princesa de Disney, dándole voz a princesa latina Isabel, y también en una de las grandes promesas dentro de los géneros de suspenso y terror.

La artista viene de una familia con raíces mexicanas y puertorriqueñas, de modo que estaba negada a seguir los estereotipos que dañan a los latinos.

“Como latina, no había muchos papeles para mí. Cuando comencé actuar fue difícil, porque no tenía la apariencia que estaban buscando”, reveló la famosa en una entrevista.

Sin embargo, su insistencia empezó a dar resultados y algunas puertas se empezaron a abrir.

Su debut en el cine se dio cuando tenía 10 años, pues tuvo una breve, pero destacada participación en “Iron Man 3″, lo cual le dio un buen impulso que aprovechó al máximo.

Jenna Ortega rechazó muchos papeles para llegar hasta donde deseaba

Su carrera como actriz adolescente tuvo muchos obstáculos, ya que los papeles que le ofrecían la podrían encasillar en una visión de la que, realmente, deseaba alejarse.

“Siento que la comunidad latina no es tan mostrada en cámara y cuando sí la muestran, no es una imagen positiva. No quiero interpretar a una criada ni a la hija del líder de un cártel. Preferiría interpretar a alguien con poder, un personaje poderoso en una forma positiva”, destacó la actriz que ahora será la protagonista de Wednesday Addams en la nueva serie de Tim Burton para Netflix.

Su esfuerzo dio resultados, pues fue elogiada por su increíble actuación en producciones como “You” y “Scream”