Marvel ‘censuró’ una parte del cuerpo de Tenoch Huerta: fans enloquecen con la foto original

Black Panther: Wakanda Forever se acaba de estrenar, se convirtió en un verdadero éxito de la taquilla y es que la película de Marvel ya venía anunciando a los nuevos valores que se sumaban a la historia que alguna vez protagonizó Chadwick Boseman.

El equipo incluso había mencionado que la historia giraría en torno a la muerte del líder de Wakanda, como una forma de honrar a quien alguna vez fue el protagonista de su película y lamentablemente falleciera el 28 de agosto de 2020.

Black Panther: Wakanda Forever abre un nuevo camino a los talentos mexicanos

‘Namor’ y ‘Namora’ los personajes que cobraron vida gracias a Tenoch Huerta y Mabel Cadena respectivamente, se convirtió en una forma de abrir las puertas a los talentos mexicanos y demostrar que los sueños pueden hacerse realidad.

Pese a diversas críticas que el actor originario de Ecatepec, recibió, porque fue tachado de que obtuvo su papel solo por suerte y por el tema de inclusión a la que varias personas califican como ‘forzada’ que ha ido fomentando Disney desde hace algunos años, lo cierto es que demostró que no se trató de suerte, sino esfuerzo.

Fue así que, en contra de todo pronóstico, Huerta encarnó a Namor y logró conseguir una serie de fanáticos extranjeros y hasta aparecer en las portadas medios prestigiados como Rolling Stone, GQ y Empire.

Tenoch Huerta como ‘Namor’ en ‘Black Panther; Wakanda Forever’

Tenoch Huerta demostró una maestría en su representación de ‘Namor’ y la verdad es que resultaría imposible pensar en la existencia de algún actor que embonara en el papel tal y como el mexicano lo hizo.

‘Black Panther: Wakanda Forever’, no hizo más que presentarle al mundo a una comunidad latina que está llena de talento y mucho que dar. Demostrando que Hollywood es accesible para los grandes talentos de todo el mundo.

El pequeño ‘error’ que notaron los fans en Namor

La red se encendió cuando vieron una característica de Tenoch Huerta, bastante particular que no se mostraba en la película de Black Panther, los memes y reacciones no se hicieron esperar y comenzaron a inundar las redes sociales.

Los internautas se preguntaron si Disney mostraba ‘cierta preocupación’ por mostrar el cuerpo humano tal y como es, además agregaron que les resultaba bastante divertido que hubiera una persona de efectos visuales trabajando para ocultar las partes íntimas del actor.

GIVE NAMOR HIS PENIS BACK pic.twitter.com/t5cdrtf0HC — soup ☆ ☻ !! loves libras (real) (@belovasoup) November 15, 2022

En la fotografía que se hizo viral, muestran una comparativa, donde se ve a Tenoch Huerta con el vestuario de ‘Namor’, en una se logra ver un ‘bulto’ en los shorts que utiliza, mientras que en la otra, este último desaparece. Los internautas escribieron “Disney, los hombres tienen pene” entre otros comentarios.