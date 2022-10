Tenoch Huerta se sinceró sobre su carrera: “Siempre tuve papeles de pobre, ignorante y violento”

La vida de Tenoch Huerta cambió en este 2022 después de revelarse como uno de los grandes villanos de Marvel en la nueva película “Black Panther: Wakanda Forever” bajo el papel de ‘Namor’.

El famoso ha aprovechado la ola para promocionar otro proyecto mucho más personal, su libro “Orgullo prieto”, donde reflexiona sobre su identidad y habla sobre el racismo silenciado en México.

Durante una entrevista para El País, el actor reveló que vivió un proceso complejo sobre su identidad después de iniciar su carrera en la actuación. “Me di cuenta que era prieto cuando entré al mundo del cine” , es una de las frases que más impactó a los fans.

El actor explicó que el racismo en México es “invisible” porque " a diferencia del estadounidense, que segrega, el de nuestro país es integracionista y es ahí donde se esconde porque todos en apariencia y en discurso somos lo mismo: todos somos mestizos”.

El famoso habló sobre etapas importantes de su vida y características que perdió durante un periodo de su carrera por creer que debía encajar.

“Me mama la cumbia y me gustaba antes de que Ximena Sariñana, una blanca, nos diera su validación blanca para poderla bailar. O a un morrito de Coacalco o de Ecatepec sí lo pueden encañonar tres policías y le pueden jalar y le pueden matar y no pasa nada, pero a un morrito en las mismas circunstancias de Polanco, nunca le va a pasar, nunca en la pinche vida le va a pasar”, destacó.

Tenoch Huerta ahora muestra con orgullo sus raíces

Para Tenoch Huerta su carrera empezó con fuerza, sin embargo sus papeles solían encasillarlo en un estereotipo.

“Siempre me daban papeles de pobre, ignorante y violento”.

“La primera vez que fui consciente de que yo era prieto fue cuando llegué al cine nacional, ahí me di cuenta de que no somos iguales, vamos, ni siquiera comemos lo mismo. Yo llegaba a la mesa donde estaban los actores, productores y directores y ahí no había tortillas y ahí no había salsas picantes, pero te vas a la mesa del staff y hay un chingo de tortillas y hay chilitos toreados. Parece una cosa ridícula y tonta”, relató el famoso.

Pero todo cambió para el actor, ya que no solo consiguió un destacado papel en el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que se ha enfocado en mantener su identidad.

“Sonó una cumbia en ese bar mamalón y dije ‘A huevo, de Ecatepec pal mundo’. Ahí me empecé a reconsiderar, a entender que lo que yo era no tenía nada de malo, no tenía nada de qué avergonzarme, sino que había mucho de qué enorgullecerse. Pensé así está bien, abrázalo y cuídalo y ámalo, güey. Yo no vuelvo en la vida a traicionarme, no vuelvo a negar de dónde vengo y si lo vuelvo a hacer, pues tengo ahora un montón de gente a mi alrededor que me da de zapes”, explicó con respecto a una experiencia que vivió durante una de las fiestas privadas a las que era invitado.